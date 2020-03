Muut lehdet

Aamulehti muistuttaa, että opetus jatkuu koulujen sulkeutumisesta huolimatta koko Suomessa.

”Maailman parhaaksi koulujärjestelmäksi tituleerattu Suomen malli on nyt kovimmassa mahdollisessa testissä. On­nistumiseen vaaditaan kaikilta osallisilta voimaa, kärsivällisyyttä ja osallistumista.”

”Nyt opiskeluun käytetään virtuaali­tiloja, sähköisiä oppimateriaaleja ja etänä tapahtuvaa ohjeistusta. Moni korkea­koululainen on tottunut tähän. Nyt suuremman joukon on totuteltava siihen, mutta nuoriso tuntee laitteensa. Ensi­sijaista on, että koulu pystyy tarjoamaan välineet opiskeluun kaikille, tilanteesta riippu­matta.”

”Samaan aikaan on turvattava, että kotiin jäävät pienet alakoululaiset ja heidän vanhempansa tulevat toimeen ja heillä on mahdollisuus tuntea itsensä yhdenvertaisiksi kaikkinensa. Sukulaisten ja tuttavien on syytä pitää heihin yhteyttä muuten kuin fyysisillä tapaamisilla: heitä ei saa eristää henkisesti.”

”Opettajien ja tekniikan lisäksi on oppilaan ja vanhemman vastuulla, että koulunkäynti sujuu ja jatkuu. Poikkeuksellinen tilanne muuttaa perheen arkea kokonaisuudessaan, ennen kaikkea lapsen tai nuoren näkökulmasta.”

”On oleellista, että yhteydet toimivat ja ohjeistukset ovat tarpeeksi selkeitä. Kukaan ei saa pudota ulkopuolelle.”

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että koululaiset joutuvat kovaan testiin.

”Koronaviruksen hidastamiseksi valmisteltu valmiuslaki vaikuttaa kaikkien suomalaisten elämään, mutta harvojen yhtä paljon kuin koululaisten ja opiskelijoiden, kun opinahjot sulkevat ovensa.”

”Vaikka lapset ja nuoret eivät kuulu koronaviruksen riskiryhmiin, liikkuvaisina ihmisinä he voivat levittää tautia laajasti eteenpäin. Toisaalta jotkut asiantuntijat ovat olleet myös sitä mieltä, että kyse on tehottomasta keinosta, jonka yhteiskunnalliset haitat voivat olla terveydellistä hyötyä suuremmat.”

”Päätös tuli kreivin aikaan sikäli, että jotkut koulut olivat jo siirtyneet oma-aloitteisesti etäopetukseen. Valtakunnallinen linjaus selkeytti tilanteen asettaessaan kaikki koulut ja useimmat koululaiset tässä kohtaa samalle viivalle.”

”Ikävä kyllä tasa-arvoisuus ei täysin ulotu itse etäopiskeluun, sillä koulujen, opettajien ja oppilaiden valmiudet siirtyä siihen nyt tapahtuvalla äkkilähdöllä voivat poiketa suuresti toisistaan. Lukioissa etäopiskelu on tutumpi juttu kuin peruskouluissa, joissa kaikilla ei edes ole tarvittavia laitteita ja yhteyksiä.”

”Vaikka etäopetuksen onnistuminen näin suuressa mitassa on suuri arvoitus, se on parempi vaihtoehto kuin opetuksen keskeyttäminen täysin. Uusi tilanne edellyttää silti paljon venymistä, improvisointikykyä, kärsivällisyyttä ja vastuunkantoa kaikilta, myös vanhemmilta. Tärkeintä on, ettei yksikään koululainen tuntisi jäävänsä kotiinsa heitteille.”