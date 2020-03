Päiväkotien henkilökunta työskentelee nyt monella tavalla hankalissa olosuhteissa.

Ensiksikin riski saada koronavirustartunta on aina läsnä, sillä läheinen kontakti lasten kanssa on työn hoitamisen edellytys. Lapset selviävät tartunnasta vähällä, mutta päiväkodeissa työskentelee myös riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, eikä heille ole jätetty mahdollisuutta suojautua virukselta.

Toiseksi päiväkotien henkilökunnalla ei ole käytettävissään sellaisia suojavarusteita, menetelmiä ja tiloja, joita esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstöllä on.

Kolmanneksi hallituksen epäselvä linjaus on jättänyt päivähoitoyksiköt ja vanhemmat epätietoisuuden tilaan. Kenellä oikeastaan on oikeus tuoda lapsensa päivähoitoon? Onko se kohtuullista? Pelkät suositukset eivät tässä tilanteessa nyt riitä, vaan päivähoito-oikeus pitää rajata koskemaan vain niitä, joille se on aivan välttämätöntä. Valmiuslaki antaa hallitukselle tähän valtuudet.

Vähentämällä viruksen mahdollisuuksia tarttua ihmisestä toiseen voimme myös vähentää sairastuneiden määrää. Muutoin toimimalla asetamme varhaiskasvattajat kohtuuttomaan vaaraan.

Roni Mäenpää

opiskelija, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.