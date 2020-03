Koronaepidemiasta on viestitty laajasti ja tehokkaasti. Kaikkein pienimmät on kuitenkin unohdettu, vaikka se on Yleisradion lakisääteinen tehtävä. Lasten oikeuksiin kuuluu saada uutisointia omalle ikätasolleen sopivasti.

Äkilliset poikkeusolot koskettavat jokaista suomalaista. Kriittisessä tilanteessa valtioneuvosto, Yleisradio ja tiedotusvälineet ovat olleet tilanteen tasalla ihailtavasti. Esimerkiksi viittomakielinen simultaanitulkkaus valtioneuvoston tiedotustilaisuuksista on tärkeää tiedon saavutettavuuden kannalta. Viestinnässä on kuitenkin toistaiseksi ohitettu yli miljoona suomalaista.

Virallisen, aikuisille suunnatun informaation lisäksi lasten ja nuorten tulee saada virallista tietoa heidän käyttämällään kielellä ja heidän käyttämiensä kanavien kautta. Lapsilla on oikeus omantasoiseensa tiedonvälitykseen siinä missä muillakin kansalaisilla. Lapsilla tulee olla myös mahdollisuus esittää heitä askarruttavia kysymyksiä ja saada niihin vastauksia viranomaisilta. Esimerkiksi Norjassa pääministeri järjesti lapsille oman tiedotustilaisuuden koronasta alkuviikosta. Iloitsemme, että Helsingin Sanomien Lasten uutiset ottaa tästä osaltaan vastuuta (HS 19.3.).

Koronan vaikutukset lasten ja perheiden arkeen myös mietityttävät ja jopa pelottavat lasta. On tärkeää, että aiheesta puhutaan kodeissa, mutta kaikissa perheissä ei ole tähän riittäviä valmiuksia. Lapsilla on kuitenkin oikeus tietää. YK:n lapsen oikeuksien sopimuskin linjaa: ”Lapsella on oikeus saada tietoa esimerkiksi television, radion ja lehtien välityksellä.”

Suomessa toimeen ovat ryhtyneet lähinnä järjestöt ja tubettajat. Oma-aloitteisuus on tärkeää, mutta vastuu lasten ja nuorten tiedonsaannista on ensisijaisesti viranomaisilla ja medialla. Yksittäisellä somevaikuttajalla tai järjestöllä ei ole resursseja laajamittaisen uutistoimituksen pyörittämiseen. Järjestöjen asiantuntemus esimerkiksi uutisoinnista lapsen ikään sopivalla tavalla on luonnollisesti median käytettävissä.

Hanna Heinonen

toiminnanjohtaja, Lastensuojelun keskusliitto

Sami Ojala

toiminnanjohtaja, Nuori kirkko ry

