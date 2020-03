Suomi taistelee nyt raivoisasti osin tuntematonta vihollista – virusta – vastaan. Sen armottoman hyökkäyksen kohteena ovat erityisesti ne ihmiset, jotka tämän maan meille taistelivat ja jälleenrakensivat ja meille lahjaksi antoivat, nykyisin iäkkäät ihmiset. He olivat etulinjassa aikoinaan ja ottivat iskut vastaan meidän puolestamme.

Nyt meidän nuorempien velvollisuus on olla äärimmäisen tarkkoja ja huolellisia, ettemme levitä tautia heille. Myös pitkäaikaissairaat kuuluvat riskiryhmään.

Nyt on meidän vuoromme ottaa iskut vastaan. Jos on pakko liikkua, on meidän tehtävämme liikkua, jotta he voivat suojautua. Me olemme sen heille velkaa.

Nyt taistellaan aikaa vastaan ja selvitetään vihollisen toimintaperiaatteita rokotteen kehittämiseksi. Tässä on mukana koko maailman tiedeyhteisö. He ovat sankareita kaikki, niin kuin jokainen tässä pelastusketjussa mukana oleva terveydenhoidon ammattilainen. He kantavat riskin ja vaaran. Meidän muiden puolesta.

Uransa päättänyt huippunyrkkeilijä Eva Wahlström on sanonut, että jokainen kerta, kun jätät harjoitukset väliin, se on lahja viholliselle. Jos saan tätä hieman häntä mukaillen soveltaa, kunnioittaen tuota mestaria, voisin sanoa: jokainen kerta, kun olet huolimaton hygieniassa, se on lahja kuolemalle. Tämän me voimme oppia monilta mestareilta. Voiton anatomia on huolellisuus ja kurinalaisuus.

Jokaisen sodan, onnettomuuden tai luonnonmullistuksen jälkeen historia tulee meidät tuomitsemaan. Myöhemmät sukupolvet ja historiantutkijat kysyvät aikanaan, mikä oli sinun paikkasi rivissä, kun nämä asiat tapahtuivat. Tähän me haluamme ylpeästi vastata, että teimme kaiken, mikä tehtävissä oli.

Leif Ekholm

varanotaari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.