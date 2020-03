Vieraskynä

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee kipeästi kykyä yhteistyöhön ja yhdessä sopimiseen. Sitä testataan parhaillaan, kun korona­viruksen aiheuttama pandemia iskee rajusti yrityksiin ja työntekijöiden toimeentuloon.

Työnantajapuoli on jo vuosia määrätietoisesti purkanut sopimusjärjestelmää ja omaa neuvottelu­toimintaansa. Kehitystä seuratessa ei ole voinut välttyä ajatukselta, että riisumalla työnantajajärjestöt toimivallasta on itse asiassa haluttu heikentää ay-liikkeen vaikutusvaltaa.

Työnantajien ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä on torjuttu poliittisia uhkia, tuettu vapaakaupan edistymistä ja varmistettu Suomen EU-jäsenyys. Työnantajat ovat tuntuneet unohtaneen tämän. On kuitenkin mahdotonta ajatella, että kotimaassa toteutetaan kovaa työn­antaja- ja työmarkkinapolitiikkaa samaan aikaan kun ay-liikettä houkutellaan työnantajien yhteiskunnallisten tavoitteiden tueksi.

Työnantajien tavoitteena on siirtää työehdoista sopiminen yrityksiin ja siitä edelleen henkilötasolle. Tavoitteet eivät ilmeisesti ole edenneet riittävän nopeasti ja laajasti, koska turhautumista sopimustoimintaan puretaan myös julkisesti.

Elinkeinoelämän keskusliitolla EK:lla on viime vuosina ollut tapana linjata toimintaansa uusiksi sopimusratkaisujen jälkeen. Näin tapahtui vuonna 2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen jälkeen, jolloin EK uudisti strategiansa. Vuoden 2015 sääntömuutoksella EK varmisti keskitetyn työmarkkinasopimisen loppumisen. Kilpailukykysopimuksen jälkeen EK ilmoitti irtisanovansa keskusjärjestösopimukset. Jos sama kaava jatkuu, käynnissä olevan sopimuskierroksen päätyttyä on odotettavissa taas uusia linjauksia.

Tällä sopimuskierroksella työnantajapuoli on esittänyt ay-jäsenmaksujen perinnän poistamista työnantajilta. Väistämättä herää kysymys, mitä EK ajattelee kahdesta muusta sopimusyhteiskunnan kulmakivestä, työehtosopimusten yleissitovuudesta ja työeläkejärjestelmästä.

Eläkejärjestelmässä on niin paljon taloudellisia intressejä ja poliittisia intohimoja, että työnantajat tuskin haluavat sen hallinnasta luopua. Jäljelle jää vähimmäistyöehdot turvaava yleissitovuus. Suhtautuminen yleissitovuuteen on aina jakanut työnantajakenttää, mutta nyt vaikuttaa siltä, että yleissitovuuden vastustajat ovat niskan päällä.

Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnän ja yleissitovuuden murtuminen vaikuttaisi todennäköisesti kielteisesti myös työeläkejärjestelmään. Se altistuisi yhä enemmän poliittiselle ohjaukselle, koska osapuolten kyky tehdä tarvittavia muutoksia heikkenisi. Tällöin myös työmarkkinajärjestöjen oikeutus hallinnoida järjestelmää vähenisi.

Mikä on ollut työnantajien analyysi nykytilanteesta? Onko ajateltu, että nyt ei ole mitään suuria yhteiskunnallisia haasteita, joita pitäisi ratkoa yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa? Kaikki energia on haluttu kohdistaa työmarkkinajärjestelmän muokkaamiseen oman mielen mukaiseksi. Sopimiseen perustuva järjestelmämme on kuitenkin tuottanut vuosikymmenten saatossa yhteiskuntarauhaa ja edistänyt suuria yhteiskunnallisia uudistuksia.

Nykyinen pandemia on akuutti kriisi, jonka hallinta edellyttää kaikilta yhteiskunnan toimijoilta yhteistyötä. Pidemmällä aikavälillä populismin, nationalismin ja protek­tionismin nousu sekä ilmastonmuutos ja teknologinen murros ovat ne suuret kysymykset, joista yhteiskunnallista kamppailua käydään.

Elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliike ovat näistä kysymyksistä melko yksimielisiä. Molemmat tavoittelevat pitkälti samaa. Onko näin jatkossa, jos työnantajapuoli vetäytyy keskinäisestä sopimisesta romuttaen sopimusyhteiskunnan kulmakivet ja perustan?

Käynnissä oleva työmarkkinakierros on ollut repivä, mutta tällä viikolla työmarkkinaosapuolet yhdistivät voimansa ja neuvottelivat muutamassa päivässä kriisipaketin, jonka sisältämillä toimenpiteillä voidaan turvata suomalaisten työpaikkoja, toimeentuloa ja yritysten toimintaa.

Vielä emme tiedä, mitä vaikutuksia kriisipaketilla on pidemmällä ­aikavälillä. Sen soisi vahvistavan yhteistyön ja sopimisen kulttuuria esimerkiksi populismin ja nationalismin torjumisessa sekä monen­keskisen kansainvälisen järjestelmän edistämisessä pandemian jälkeisessä maailmassa.

Jarkko Eloranta

Kirjoittaja on SAK:n puheenjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.