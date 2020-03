Pertti Suhonen epäili (HS Mielipide 16.3.), että Digi- ja väestötietoviraston ja valtiovarainministeriön digitaitokysely tuskin tavoittaa henkilöitä, jotka ovat digimaailman ulkopuolella.

Digitaitokyselyn vastausten keräämiseksi on panostettu siihen, että vastauksia saataisiin myös niiltä, joille digimaailma on vieraampi. Digitaitokyselyyn voi vastata myös paperikyselyllä, jota on jaossa yli 120 paikassa ympäri Suomea. Koronavirustilanteen takia emme halua kehottaa ketään hakeutumaan paperikyselyn luokse, ja vastausaikaa kyselyyn pidennetään.

Kyselyn jalkauttamiseen on valjastettu lisäksi digituen alueellisesta koordinaatiosta vastaavat 14 maakuntaa, jotka tukevat paperijakelupisteitä.

Digitaitokysely ei ole kattava tilastollinen tutkimus vaan keino kartoittaa käytännönläheisesti digituen tarvetta koko Suomessa. Me välitämme kaikista, myös niistä, jotka ovat digitalisaation ulkopuolella.

Mikko Mattinen

sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden johtaja, Digi- ja väestötietovirasto

Marjukka Saarijärvi

ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö

