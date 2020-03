Kymmenen vuotta sitten opetusministeriö ja yliopistot päättivät lakkauttaa Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisen. Sen tarkoituksena oli koota yhteen yliopistojemme etäpalvelut ja tarjota niitä avoimesti kaikille halukkaille.

Kansainvälistä kehitystä seuranneet asiantuntijat olivat silloin vahvasti sitä mieltä, että jonain päivänä yliopistollinen verkkopalvelu on koordinoidusti aloitettava uudelleen. Sen aika on koittanut nyt.

Suomessa muutamat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat jatkaneet verkkopalvelujensa kehittämistä. Jo nykyisessä kriisitilanteessa siitä on hyötyä. Teknilliset korkeakoulut ovat viritellet yhteissovellusta, ja muitakin on tekeillä. Myös valtakunnallinen ajan tasalla oleva korkea-asteen opetuksen verkkopalvelu on saatava toimimaan – ja verkko-osaamisopintopolut kansallisesti ja kansainvälisesti samalla auki.

Myös tutkintoja voi suorittaa verkossa entistä enemmän.

Yliopistojen verkkotarjonta on kehittynyt ripeästi. Lähes tuhat yliopistoa eri puolilla maailmaa antaa eri kielillä huipputason opetusta – paljon myös maksutta.

Suomesta vain Helsingin yliopisto on mukana, esimerkiksi www.classcentral.com-sovelluksessa parilla opintomoduulilla. Opinnot voi kuka tahansa aloittaa vaikkapa Harvardin tai MIT:n yliopistoissa. Suosittelen kansainvälisiä verkko-opintoja niille abiturienteille, jotka eivät pääse suomalaisiin korkeakouluihin.

Etäopetuksen monipuolista pedagogiikkaa Suomen johtavat koulutusviranomaiset eivät valitettavasti tunne laajasti.

Olen jo vuosia toivonut turhaan, että Opetushallitus tiedottaisi opintopolku.fi-sovelluksessaan aktiivisesti kansainvälisistä verkko-opintomahdollisuuksista. Ystävällisesti on kylläkin luvattu panna asia ”korvan taakse”.

Saman toivomuksen olen turhaan esittänyt työvoimaviranomaisille. Minulle kerrotun mukaan säädökset estävät kansainväliset verkko-opinnot. Uusin tietämys on historian kuluessa yleensä tullut maahamme ulkomailta – ja tulee jatkossakin.

Erityisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille suosittelen osaamisopintojen aloittamista verkossa. Hyvää ”täsmäkoulutusta” omassa kodissa on saatavilla ympäri maailmaa, myös pätevää lähiopetusta sekä erilaisia ohjauspalveluja verkon välityksellä.

Suomi voisi tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille verkko-opinnot aina Bachelor of Arts -tutkintoon saakka. Suomi voisi vihdoin aloittaa osaamisen maksullisen verkkoviennin. Kaikki hyötyisivät.

Ilkka Huovio

dosentti, kanslianeuvos, Savitaipale

