Sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä on keskusteltu ibuprofeenin ja tulehduskipulääkkeiden käytöstä covid-19-infektion yhteydessä. Juhani Murros kirjoitti (HS Mielipide 19.3.), että varoitukset pitää ottaa vakavasti.

Kuten Helsingin Sanomien kattavassa jutussa (19.3.) todettiin, tutkimusnäyttöä ibuprofeenin ja muiden tulehduskipulääkkeiden vaarallisuudesta covid-19-infektiota sairastavilla potilailla ei ole. Väitteet ibuprofeenin vaarallisuudesta perustuvat pääosin teoreettisiin pohdintoihin. Tulehduskipulääkkeitä voidaan edelleen käyttää vakiintuneiden ohjeiden mukaisesti, ja niiden käyttöä voidaan pitää turvallisena, kunhan tavanomaiset rajoitukset otetaan huomioon.

On hyvä muistaa, että tulehduskipulääkkeet ovat vain oireenmukaisia lääkkeitä eikä niillä voida parantaa mitään infektiota. Ihmisten, joilla on esimerkiksi valtimotauti tai sen riskitekijöitä, tai sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, on syytä välttää tulehduskipulääkkeitä.

Yllä mainituille riskiryhmille parasetamoli on yleensä turvallinen lääkehoitovaihtoehto. Parasetamolikaan ei kuitenkaan ole ongelmaton: sillä on maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia, minkä vuoksi sitä tulee käyttää varoen ja jopa välttää maksasairauksien ja alkoholin suurkulutuksen yhteydessä.

Hyvät ohjeet kivun, kuumeen ja flunssan oireiden itsehoidosta on julkaistu itselääkityksen käypä hoito -suosituksessa. Jos oireet ovat voimakkaat, etenkin jos on korkea kuume ja hengitysvaikeuksia, ei niitä pidä hoitaa kotona, vaan silloin oikea hoitopaikka on sairaanhoidon yksikössä, johon hakeudutaan ajantasaisia ohjeita noudattaen.

Outi Lapatto-Reiniluoto

osastonylilääkäri

Janne Backman

kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori ja ylilääkäri

kliininen farmakologia, Hus ja Helsingin yliopisto

