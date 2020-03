Koronaviruksen ehkäisytoimet ovat sulkeneet karanteeninomaisiin oloihin runsaat 800 000 yli 70-vuotiasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että he tarvitsevat asiointiapua. Moni saa sitä läheisiltään, mutta aika montaa auttaisi, jos asioinnissa saisi avun naapureilta. Tilanne on uusi, eikä avun pyytäminen tai vastaanottaminen ole ihan helposti nielaistavissa oleva juttu.

Monissa taloyhtiöissä, asukasyhdistyksissä ja naapurustoissa on asia jo hoidettu, ja naapuriapu toimii. Toivottavasti kaikki taloyhtiön tai asukasyhdistyksen hallitukset varmistavat avuntarpeen omassa talossaan. Asiointiavun organisointi antaa viestin siitä, että asukkaat puhaltavat yhteen hiileen.

Tarvitaan myös omakoti- ja kyläyhdistyksiä. Monessa yhdistyksessä järjestelmä pelaa, ja asiointiapua tarvitseva tietää, mistä apua voi pyytää. Yhdistyksissä toimii myös tuettuja omakotitalkkareita. Toivottavasti asiointiapu pientä korvausta vastaan kuuluu heidän toimenkuvaansa. Apua voi tarvita silloinkin, kun ensimmäisen kerran tilaa ostoksia netistä kotiovelle.

Ennen asiointiavuksi ryhtymistä on sovittava pelisäännöt maksamisesta. Tehdäänkö verkkopankista tilinsiirto vai muu sen kaltainen järjestely, kun ostokset on tehty? Käteisen kanssa on oltava tarkempi. Esimerkiksi SPR:n vapaaehtoiset eivät käsittele rahaa, vaan asia hoidetaan joko laskulla tai sovitusti kauppiaan kanssa. Kipeänä ei asiointiavuksi saa mennä.

Kun virusepidemia on voitettu, asiointiapua saaneet voivat tarjota vaikka pihakahvit kiitokseksi. Meidän kulttuurissamme ei ole aivan helppo asettua apua tarvitsevan rooliin. Avunantajan ei kannata siksi vähätellä saamaansa kiitosta vaan ottaa se iloisena vastaan. Vastavuoroisuus on olennainen osa ihmisten välistä onnistunutta vuorovaikutusta, ja mahdollisuus kiittää on tärkeä.

Koronakaranteeni on meille kaikille uusi ja kummallinen kokemus. Ei ihme, että tilanteen hyväksyminen vie aikaa. Asiointiavun tarjoaminen on myös konkreettinen tapa tukea yli 70-vuotiaiden henkistä sopeutumista rajoitettuun elämään. Se, että apu torjutaan ainakin ensimmäisellä kerralla, ei hämmästytä. Onhan valtaosa yli 70-vuotiaista erittäin omavoimaisia ja tottunut olemaan itse nuorempien tukipilareita.

Miten pärjäävät ne yli 70-vuotiaat, jotka eivät pyydä apua? Taustalla voi olla vaikeus kohdata muita, erittäin pienet tulot, aistitoimintojen tai muistin heikkeneminen tai mitä tahansa.

Toivonkin, että marketissa iäkäs saa muiden paheksumatta tehdä ostoksensa. Pikemminkin pelkään, että jäädään kotiin liian niukan ravinnon ja lääkkeiden kanssa. Asiointiavun tarjoaminen vaikkapa postiluukkuun pudotetun kortin avulla voi tällaisessakin tilanteessa auttaa naapureita huomaamaan, kuka on jäänyt syrjään. Sosiaalitoimeen voi tehdä huoli-ilmoituksen, jos epäilee, että naapuri tarvitsisi ammattiapua itsestään huolehtimiseen.

Ulkoilua ei ole kielletty. Ulkona oma vastustuskyky vahvistuu ja mielenmaisema avartuu. Livertelevät linnut ja kevätkukat eivät koronasta piittaa.

Päivi Topo

johtaja, Ikäinstituutti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.