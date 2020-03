Nyt jos koskaan on suomalaisten aika näyttää, että osaamme puhaltaa yhteen hiileen ja noudattaa viranomaisten määräämiä rajoituksia koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi.

Suomessa terveydenhuolto on ennennäkemättömän haasteen edessä. Me terveydenhuollon työntekijät luotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja sen kykyyn selvitä haasteesta. Tarvitsemme kuitenkin kaikkien apua, jotta viruksen eteneminen väestössä pysyy hallinnassa ja terveydenhuollon kuorma mahdollisimman tasaisena. Jokaisen suomalaisen tulisi nyt ajatella paitsi omaa terveyttään myös muiden terveyttä.

Terveydenhuollossa työskentelee yhtä lailla riskiryhmäläisiä kuin muissakin ammateissa. On astmaatikkoja, diabeetikkoja, sydän ja verisuonitauteja sairastavia. Me emme voi jäädä kotiin etätöihin. Osaamme suojautua työssämme, mutta jos työn kuorma ja kiire nousevat kohtuuttomiksi, riski virheisiin kasvaa.

Terveydenhuollon kuormittuminen vaikeuttaa myös muiden sairauksien hoitamista. Kun sairaalat täyttyvät koronapotilaista ja osa henkilökunnastakin sairastuu, voi tavallisen nilkkamurtuman leikkaukseen pääsy vaikeutua, puhumattakaan vakavien sairauksien hoidosta. Siksi on äärimmäisen tärkeää pyrkiä kaikin keinoin pitämään terveydenhuollon kuorma niin tasaisena kuin se on mahdollista. Sitä varten hallitus on nyt määrännyt rajoituksia.

Auttakaa meitä noudattamalla annettuja määräyksiä. Ottakaa määräykset vakavasti. Älkää ajatelko, että tämä ei koske minua, koska olen perusterve eikä koronavirus ole minulle vaarallinen. Nämä rajoitukset koskevat kaikkia suomalaisia, on riskiryhmää tai ei. Ne on tarkkaan harkiten tehty siksi, että meillä olisi mahdollisuus selvitä tästä pandemiasta mahdollisimman vähin uhrein.

Elämä rajoitusten alla ei jatku ikuisesti. Pyritään yhteen hiileen puhaltamalla siihen, että myös pandemian jälkeen elämä ylipäätään jatkuu mahdollisimman monella suomalaisella.

Jaana Nummela-Lähdesmäki

sairaanhoitaja, Järvenpää

