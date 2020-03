Koronaepidemian aikana on korostettu yhteisvastuuta. Sitä, että kaikki antaisivat oman panoksensa sen hyväksi, että historiallisen vakavasta kriisistä selvittäisiin mahdollisimman pienin vaurioin.

Jo koronakriisin ensimetreillä on nähty monenlaista tekemistä yhteiseksi hyväksi. Suomen hallitus on tehnyt poikkeuksellisia toimia, jotta maamme terveydenhuolto selviytyisi ennennäkemättömästä urakastaan. Lisäksi hallitus on tehnyt talouteen liittyviä päätöksiä, joilla on haluttu tukea etenkin palvelualan yrityksiä, jotka ensimmäisinä ovat menettäneet asiakkaitaan.

Työmarkkinajärjestöt saivat erittäin nopealla aikataululla aikaan oman paketin, jolla pyritään turvaamaan työllisyyttä, toimeentuloa sekä yritysten toimintakykyä. Yksittäisten ihmisten auttamishalu on sekin ollut merkille pantavaa. Vanhuksia on autettu kauppa-asioissa, on tarjottu nettiseuraa ja niin edelleen.

Mutta ovatko kaikki jo mukana yhteisen tehtävän suorittamisessa? Emme ole juurikaan havainneet, että hyvin menestyvät suuryritykset ja niiden kovapalkkaiset johtajat olisivat tulleet esiin kertoakseen omista ja edustamiensa yritysten tekemistä uhrauksista tässä katastrofaalisessa tilanteessa.

Me palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat vetoamme vahvasti siihen, että tässä tilanteessa hyvin menestyvät yritykset luopuisivat osingonjaoistaan ja johdon tulospalkkioista. Olisi vastuutonta käyttää esimerkiksi eläkemaksujen määräaikaisesta alentamisesta saatava hyöty osinkoihin.

Näille rahoille on nyt monta kertaa tärkeämpiä kohteita. Näin yritykset ja niiden johtajat voisivat vakuuttaa suomalaiset siitä, että myös ne ovat valmiita konkreettisiin toimiin suomalaisen yhteiskunnan pelastamiseksi, yhteisen tehtävän suorittamisessa.

Toivottavasti näemme mahdollisimman pian menestyvien yritysten ja niiden johtajien osoittavan solidaarisuutta, jota nyt tarvitaan kaikilta. Suomalainen yhteiskunta on monella tapaa mahdollistanut sen, että yritykset ovat voineet menestyä. Nyt jos koskaan on aika näyttää, että oikeasti kaikki osapuolet ovat ratkaisemassa tätä kriisiä – yhdessä.

Jarkko Eloranta

puheenjohtaja, SAK

Sture Fjäder

puheenjohtaja, Akava

Antti Palola

puheenjohtaja, STTK

