Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 16.3. päättänyt, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Poikkeusolojen toteaminen on oikein, mutta peruste on osittain väärä.

Valmiuslaki määrittelee poikkeusoloiksi viisi eri skenaariota. Viimeinen niistä on vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Tilanteen arvioinnissa terveysviranomaisten kanta on merkitsevä, ja lienee todennäköistä, että koronaepidemia täyttää tämän määritelmän.

Valtioneuvosto perustelee valmiuslain käyttöönottoa kuitenkin myös lain määrittelemällä toisella tilanteella. Määritelmän mukaan poikkeusolo on väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat.

Tämä tilanne ei täyty ainakaan vielä. Yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot eivät ole – onneksi – olennaisesti vaarantuneet, ja sekä hallitus että viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta näin ei tapahtuisi.

Perusoikeuksien näkökulmasta on hyvin merkityksellistä, mikä valmiuslain poikkeusolojen määritelmistä täyttyy ja mikä ei. Valmiuslaki on rakennettu siten, että poikkeusoloista riippuen viranomaisilla on käytössään erilaisia keinoja, laajempia tai vähemmän laajoja. Valtioneuvoston toteamassa kahdessa hyvin erilaisessa poikkeusolotilanteessa valmiuslain antamat työkalut poikkeavat toisistaan suuresti. Valtioneuvoston ajattelu lähteekin selkeästi siitä, että kumpikin ”työkalupakki” on saatava käyttöön.

Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä keinoja, eikä varsinkaan silloin, kun on kyse perusoikeuksista. Valmiuslain nojalla tehtävät päätökset tarkoittavat varsin suoraan kansalaisten oikeuksien rajoittamista.

Kaikki ymmärtävät, että esimerkiksi kahdesta demokraattisen yhteiskunnan kannalta erityisen tärkeästä perusoikeudesta, kokoontumis- ja liikkumisvapaudesta, voi poikkeusoloissa jäädä jäljelle vain tyhjä kuori. Sen takia valmiuslakia sovellettaessa täytyy toimia erityisen tarkasti ja huolellisesti.

Kuten olemme viime päivinä todistaneet, voidaan valmiuslain toimivaltuudet ottaa poikkeusoloissa käyttöön hyvin nopeasti, käytännössä heti. Siksi myös poikkeusolojen määritelmän täyttymistä tulee tarkastella päivätasolla, ei ennakoivasti mahdollisia tulevia, kulultaan epävarmoja kehityksiä silmällä pitäen. Valtioneuvostolla ei ole oikeutta päättää siitä, mitä poikkeusolotilannetta sovelletaan, vaan valmiuslain määritelmä joko täyttyy tai sitten ei.

On hyvä, että vallitsevassa tilanteessa valtioneuvosto tekee kaikkensa suojatakseen Suomen väestöä, ja valmiuslain käyttöönotto sinänsä vaikuttaa perustellulta. Myös poikkeuksellisessa tilanteessa julkisen vallan tulee kuitenkin toimia kaikilta osin perustuslain ja valmiuslain sille asettamien rajojen puitteissa. Jos valtioneuvosto ei näitä rajoja kunnioita, viesti on vaarallinen.

Markus Majer

asianajaja, Helsinki

