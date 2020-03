Koronavirus on pakottanut ennätysmäärän ihmisiä kotioloihin ympäri maailmaa. Monessa maassa on määrätty jopa ulkonaliikkumiskieltoja. Suomessakin näyttää siltä, että ihmisten on ollut vaikea ymmärtää, mitä tarkoittaa tarpeettomien lähikontaktien välttäminen. Myös meillä on väläytetty ulkonaliikkumiskiellon mahdollisuutta. Se on kuitenkin liioittelua. Suomi on harvaan asuttu maa. Ulkoilemaan pääsee niin, ettei tarvitse kohdata muita ihmisiä.

Kansanterveys on muutakin kuin koronasta selviytymistä. Ylipaino, liikkumattomuus ja mielenterveysongelmat kuormittavat myös terveydenhuoltoa, vaikka yhtäkkisiä piikkejä ei tulekaan. Antakaa meidän siis hoitaa kuntoamme ja mielenterveyttämme kävelemällä, juoksemalla ja pyöräilemällä kevätauringossa.

Kristiina Elorinne

opettaja ja kahden koululaisen äiti, Espoo

