Vieraskynä

Yliopistoissa tutkimushakemusten tekemiseen, niiden arviointiin sekä niihin liittyviin tukitoimiin käytetään satojatuhansia työtunteja ja siten myös miljoonia euroja joka vuosi – usein turhaan. Esimerkiksi tärkeimmässä suomalaisessa rahoitusinstituutissa, Suomen Akatemiassa, hakemuksista hyväksytään alle kymmenen prosenttia. Suurimpiin kuuluvan yksityisen rahoittajan, Koneen Säätiön, vastaava luku oli viime syksynä viisi prosenttia.

Kaikki tämä työ on pois tutkimuksesta ja opetuksesta – ja on siten sekä rahan että intellektuaalisen pääoman suunnatonta tuhlausta. Oman kansallisen vivahteensa hakemusrumbaan tuo, ettei isoa osaa hakemuksista suinkaan tehdä siksi, että halutaan löytää keskeisiä vastauksia ihmiskunnan ongelmiin, vaan elannon hankkimisen vuoksi.

Suomalaisessa järjestelmässä vain pieni osa akateemisista tutkijoista on vakituisessa työsuhteessa. Tämä merkitsee, että palkkaa työhönsä pitää anoa pahimmillaan monta kertaa vuodessa. Minkälainen olisi lakkokevät, jos samaa mallia sovellettaisiin teollisuudenaloilla?

Hakemusten tekemistä on lisäksi hankaloitettu erilaisilla uusilla ohjeistuksilla ja kriteereillä, joissa ei ole otettu huomioon tieteenalojen erilaisuutta. Usein ne on tehty niin sanottujen kovien tieteiden pohjalta, jotka ovat huonosti sovellettavissa ihmistieteisiin. Viime vuosina Suomen Akatemiassa on esimerkiksi vaadittu tutkimuksen vaikuttavuuden yksityiskohtainen erittely.

Vaikuttavuus (impact) on varsin keskeinen, moniulotteinen ja ideologinen käsite nykyisessä korkeakoulupolitiikassa. Se tarkoittaa hankehakemuksissa sitä, että hakijan on yksityiskohtaisesti määriteltävä, millä tavalla hänen tutkimuksensa – jota ei ole vielä edes aloitettu – vaikuttaa paitsi tieteen kehittymiseen myös yhteiskuntaan, etenkin talouteen. Usein tämä tavoite on häivytetty ylevältä kuulostavan ”sosiaalisen vastuun” alle.

Malli on otettu varsin suoraan ylikansallisilta organisaatioilta, kuten Euroopan unionilta ja teollisuusmaiden järjestöltä OECD:ltä.

Toimin viime syksynä Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman erään haun arvioitsijana. Euroopan lahjakkaimpien nuorten tutkijoiden hyvin perustelluista ja innovatiivisista hankkeista suurin osa jäi toteutumatta, vaikka aihe, tutkimuskysymys ja toteuttamistavat olivat erinomaisia. Tutkija ei pystynytkään tarpeeksi yksityiskohtaisesti osoittamaan, miten vaikkapa hänen myöhäiskeskiaikaan kohdistuva tutkimuksensa ”kommunikoi eri kohdeyleisöille”.

Usein hakemuksissa oli päälle liimatun keinotekoisia ja tarpeettomia digitaalisia sovellutuksia pelkästään siksi, että nuo kohdat hakemuksessa piti jollain tavalla täyttää. Lopulta se, miten tutkimustuloksia esitellään eri yleisöille, on tutkimuksen varsinaisen merkityksen kannalta toissijaista. Tässä haussa sen merkitys oli kuitenkin suuri.

Sekä tutkimuksen rahoitusmalli että hakemusvaateet ovat ideologisia. Jo 1980-luvulta lähtien yli­opistoihin on pikkuhiljaa ujutettu tulosjohtamista, markkinaohjaavuutta, ”hyötyä” ja sovellettavuutta.

Ideologiaa on järjestelmällisesti edesautettu kaikissa Suomen hallituksissa Harri Holkerin (kok) porvarihallituksesta Paavo Lipposen (sd) ”innovaatiopolitiikkaa” korostavien hallitusten kautta Matti Vanhasen (kesk) ja Jyrki Kataisen (kok) ”fantastiseen yliopistouudistukseen” asti. Viimeisimpien hallitusten aikana rahoitusta on erilaisilla ”strategisilla” profiloitumisohjelmilla pyritty yhä enemmän myös ohjaamaan valtioiden ja elinkeinoelämän haluamaan suuntaan.

Brittiläinen aatehistorioitsija Stefan Collini on todennut yliopistojen yhteiskunnallisen relevanssin korostamisen olevan haitallista yhteiskunnille. Usein yhteiskunta hyötyy yliopistoista parhaiten silloin, kun se rohkaisee niitä keskittymään siihen, missä ne ovat erityisen hyviä – sen sijaan, että yliopistot yrittäisivät muuttua jonkinlaisiksi yrittäjämallisiksi instituutioiksi tai yrityslaboratorioiksi.

Suomalainen tiede on poikkeuksellisen riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Nykyinen rahoitusmalli kaventaa yliopistojen vapautta ja sitä kautta rapauttaa niiden sivistystehtävää. Jotta Suomi todella olisi tulevaisuudessa kilpailukykyinen, yliopistojen rahoitusmalli on uudistettava tehokkaammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Tutkimuksen vapauden kautta syntyy varsinainen vaikuttavuus.

Jukka Kortti

Kirjoittaja on yhteiskuntahistorioitsija Helsingin yliopistossa.

