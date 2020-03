Ilmastonmuutosta ei voida enää peruuttaa. Sitä kannattaa silti hidastaa. Yhteinen sopimus on pyrkiä rajoittamaan muutosta, jotta vaikutukset pysyisivät siedettävinä ja suurilta muutoksilta vältyttäisiin. Hillintätoimissa kasvihuonekaasujen vähentäminen on avainasemassa. Onnistuminen vaatii kaikkien yhteiskunnan toimijoiden panosta.

Liikenteen päästöt ovat noin 20 prosenttia Suomen päästöistä. Raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessäkin on hyvä ja välttämätön keino kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Nyt kun Suomi ja koko maailma on poikkeustilanteessa, on jaksettava katsoa eteenpäin ja tehtävä hankaloituvassa taloustilanteessa kestäviä ratkaisuja. Uskomme varmasti, että myös raideliikenne taas elpyy ja kasvaa, ja investoinnit on mitoitettava fiksusti.

Suomi-rata mahdollistaa aikanaan paitsi suoran, nopean yhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille myös suoran junayhteyden pääradalta lentoasemalle ja noin tunnin yhteyden Tampereen ja Helsingin välille. Se on koko Suomen aortta ja on edellytys koko Suomen toimivalle raideliikenteelle idästä ja pohjoisesta länteen ja etelään.

Henkilöliikenteen lisäksi tavaraliikenne vaatii pääradan päivittämistä 2000-luvulle. Rautateiden tavaraliikenteen tonnimäärät vähenivät voimakkaasti vuoden 2008 jälkeen. 2010-luvulla tavaraliikenteen määrä ei ole saavuttanut 2000-luvun alkuvuosien tasoa, mutta nyt suunta on kääntynyt kasvuun, ja sitä työtä pitää jatkaa.

Päärata hyödyttää laajasti raideliikenteen kehittymismahdollisuuksia ja koko Suomea. Päärata on Suomen liikennejärjestelmän rungon ydin. Pääradan linjaus on siten liikennejärjestelmätason ratkaisu, jota ei voi tehdä hankeyhtiön sisällä, yhtiölainsäädännön suojassa.

Päärata on osa eurooppalaista rajat ylittävää ten-t-ydinverkkoa ja tulevaa ydinverkkokäytävää. Päärata on pituudeltaan 810 kilometriä. Kaksi kolmasosaa on yksiraiteista. Vain noin neljäsosa radasta voidaan luokitella hyväkuntoiseksi. Asetettuihin liikennetarpeisiin ja tavoitetilaan nähden puutteista puolet on hyvin merkittäviä.

Ratainfran suunnittelua ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen ja alueiden kehitysedellytyksiin kestävästi arvioitaessa tulee miettiä, kuinka liikennejärjestelmä tukeutuu olemassa olevaan aluerakenteeseen ja tukee sen kehittymisen edellytyksiä. Metsien läpi menevät oikoradat eivät ole taloudellisesti, toiminnallisesti tai maankäytön kannalta perusteltuja.

Raideinfrainvestoinnit ovat raskaita ympäristövaikutuksia sisältävää rakentamista. Tämän kaltaisilla infrainvestoinneilla on välittömiä kielteisiä ilmastovaikutuksia. Uuden radan rakentaminen neitseelliseen maastoon muuttuu ilmastovaikutuksiltaan myönteiseksi huomattavasti hitaammin kuin nykyisen pääradan kehittäminen.

Kestävien valintojen tekeminen ratahankkeissa on suurin vaikuttaja myös ilmaston näkökulmasta. Nyt vain pieni osa henkilöliikenteestä kulkee raiteilla. Määrä on saatava kasvamaan. Pääradan parantamisella se on helpointa, ja välttämätöntä.

Liikkuva työ lisääntyy, ja samoin liikkuen tehty työ lisääntyy. Juna on siinä paras vaihtoehto – siellä missä raiteet jo ovat ja kulkevat.

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok), Euroopan alueiden komitean jäsen, Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.