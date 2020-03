Olen myönteisesti hämmästyneenä seurannut kollegoideni työskentelyä uudessa pedagogisesti varsin haastavassa tilanteessa. Opettajat ovat pakon edessä omaksuneet nopeassa aikataulussa monelle aivan uusia opetusmetodeja. Huoltajilta ja opiskelijoilta on jo tullut kiitosta opettajien laatimista monipuolisista ja kivoista tehtävistä, ja etäyhteyden välityksellä pidettyjä oppitunteja on myös ehditty kehua toimiviksi, innostaviksi ja päivärytmiä ylläpitäviksi.

Valitettavasti osa opettajista on tainnut innostua vähän liikaakin. Tehtäviä lähetetään solkenaan kellonajasta riippumatta, ja niitä on enemmän kuin lähiopetuksessa annetaan. Osaan tehtävistä tarvitaan materiaaleja, joita kodeissa ei välttämättä ole saatavilla, ja jotkin tehtävänannot vaativat huoltajan herkeämätöntä läsnäoloa ja tukea. Joku puolestaan panee kerralla koko kurssin tehtävät Wilmaan ja jättää etäopetuksen pitämättä.

Toivoisin opettajilta harkintaa, kun he laativat etätehtäviä: laatu ennen määrää. Monelle lapselle ja nuorelle tämä on ­perheineen muutenkin todella haastava tilanne, eikä siinä auta koko ajan kertyvä läksyvuori, jonka purkamiseen he eivät nyt välttämättä saa tarvitsemaansa tukea. Kaikki huoltajat eivät kykene toimimaan kotiopettajina.

Etätehtävien tulisi olla itseopiskeluun motivoivia, toteuttamistavoiltaan ja vaatimustasoltaan monipuolisia sekä ennen kaikkea erilaiset oppijat huomioiden pedagogisesti tarkkaan mietittyjä. Lisäksi jatkuvan, kannustavaan palautteeseen perustavan arvioinnin tulisi toteutua myös näissä olosuhteissa.

Voimia, harkintaa ja onnistumisen iloa opetustyöntekijöille!

Pasi Salmela

aineenopettaja ja opinto-ohjaaja

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

