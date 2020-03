Mikään ei ole niin pelottava kuin täysin peloton ihminen.

Täällä Lontoossa pelottomia riittää. Aurinkoinen sää veti viikon­loppuna puistot täyteen. Ihmiset kulkivat sumpuissa. Sama meno vallitsi meren­ranta­paikoissa, joihin matkasi auto­letkoja.

Eikö ihmisiä pelota? Eivätkö pelko ja huoli pandemiasta pakota jo jäämään kotiin? Ei, ja se on pelottavaa.

Britannian koronarajoitukset ovat moniin Manner-Euroopan maihin verrattuna löyhiä. Pääministeri Boris Johnson jopa kehottaa ulkoiluun, kunhan muistaa kahden metrin turvavälin.

Helpommin sanottu kuin tehty. Miljoonakaupungissa yleiset ulkoilupaikat menevät nopeasti tukkoon.

Brittiläiseen tyyliin liittyy suorien käskyjen välttäminen. Olen ehkä jäyhä suomalainen, mutta nyt tekisi mieli huutaa: Puhu suoraan! Kohtelias please-sana ei kuulu kriisiajan viestintään.

Uhkarohkeiden ulkoillessa toiset pelottomat jonottavat sumpussa supermarketteihin. Uutiskuvista näkee, kuinka ihmismassat tukkivat kauppojen edustat.

Eikö heitä pelota? Virusta enemmän pelottaa se, että ruoka loppuu. Britannia on siirtynyt neuvostoaikaan.

Hamstraaminen ja paniikkiostaminen ovat johtaneet siihen, että tietyt ruoat ja muut tuotteet häviävät hyllyistä heti. Omasta lähimarketistani olivat viime viikolla lopussa kaikki pesu- ja puhdistusaineet, kaikki paperit, lähes kaikki säilykkeet sekä kaikki tee ja kahvi.

Toki hyllyt aina jossain välissä täytetään. Olisi kuitenkin uhkarohkeaa rampata kaupassa yhtenään tutkimassa valikoimien laajuutta. On parempi olla ilman sitä mitä ei välttämättä tarvitse.

Ai verkkokauppa? Kapasiteetti on loppunut jo aikaa sitten.

Kriisin vallitessa tuhti annos pelkoa on suojavarustus. Nyt on oikein ja jopa pakko pelätä läheistensä ja oman terveyden puolesta. On välttämätöntä pelätä, ettei terveydenhuolto kestä. On oikein pelätä talouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden takia.

Pelko auttaa pysymään hengissä, kunhan se ei muutu paniikiksi. Mikä tärkeintä, pelko auttaa säätelemään omaa käytöstä yhteiseksi hyväksi.

Skotlannin pääministeri Nicola ­Sturgeon sanoi sunnuntaina, että elämän ei pidäkään tuntua nyt normaalilta. Jos omassa elämässä mikään ei ole muuttunut, ei tee tarpeeksi viruksen pysäyttämiseksi. Suoria sanoja pelon aikaan.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.