Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuoteen 2035 mennessä sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan 70 000 työntekijää nykyistä enemmän. Sote-alan kriisiytynyt tilanne on viime vuosina ollut tapetilla, mutta konkreettiset toimet tilanteen parantamiseksi ovat olleet vähäisiä.

Alan vetovoima vähenee huolestuttavasti eikä enää houkuttele nuoria entiseen tapaan. Osa nykyisistä työntekijöistä pohtii alan vaihtoa, ja osa on jo suunnannut muualle. Syiksi ilmoitetaan esimerkiksi alhainen palkkaus, vaativat työolosuhteet ja henkilöstövaje.

Sosiaali- ja terveysalalla tehdään arvokasta työtä, joka on myös hyvinvointivaltion elinehto. Päättäjien taholta kuulemme kyllä kauniita lauseita, mutta pelkkä kiitos ei riitä muuttamaan tilannetta paremmaksi.

Me ammattilaiset olemme tavattoman kyllästyneitä kuulemaan, kuinka milloinkaan ei ole hyvä hetki puhua paremmista työoloista tai palkkauksesta. Milloin vedotaan kutsumusammattiin, talouden näkymiin tai työntekijän ahneuteen. Syitä siis riittää, mutta viimeistään käynnissä oleva tartuntatautiepidemia osoittaa, kuinka merkittävä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työpanos yhteiskunnalle on.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi vaatiikin ennennäkemätöntä joustamista ammattilaisilta. Sote-alalla on kuitenkin joustettu jo kauan ennen tartuntatautiepidemiaa, sillä ammattilaiset ovat painineet resurssipulan kanssa jo vuosia.

Olemme huolissamme, tunnustetaanko arvomme myös kriisin jälkeen. Aikooko yhteiskunta panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin, vai vieläkö kuullaan puheita, kuinka siihen ei ole varaa?

Emme ole itsekkäitä tai ahneita pyytäessämme kunnollisia työehtoja ja työn vaativuutta vastaavaa palkkaa. On myös asiakkaidemme oikeus kohdata sote-ammattilainen, jonka työoloista ja työhyvinvoinnista on huolehdittu. Kiireettömän kohtaamisen mahdollistaminen on arvovalinta.

Sanna-Maria Anttila

sosionomi (amk), Tampere

Hanna Jokinen

lähihoitaja, Hattula

Mirka Löf

sairaanhoitaja (amk), Hämeenkyrö

