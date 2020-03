Koronavirusepidemia on johtanut siihen, että useat perheet, jotka eivät ole aikaisemmin olleet yhteiskunnan avun tarpeessa, tarvitsevat sitä nyt. He eivät tiedä, mitä apua he voisivat saada ja mistä he voisivat sitä saada. Ne perheet, jotka ovat aikaisemminkin olleet yhteiskunnan tukiverkon varassa, ovat nyt vaarassa pudota siitä läpi.

Samalla kun turvataan yksittäisten sairastuneiden hoito terveydenhuollossa, olisi aivan yhtä tärkeää turvata perheiden selviytyminen tästä kriisistä. Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että mahdollisimman moni perhe selviytyy tästä kriisistä niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Se edellyttää sitä, että kaikille perheille jaetaan toimivia kanavia pitkin tietoa olemassa olevista palveluista sekä siitä, kuinka niitä voi hakea.

Monet lapsiperheet tavoittaa nyt hyvin Wilma-järjestelmän kautta. On tuntuvasti lisättävä etuuskäsittelijöitä sekä sosiaalihuollon, päihdetyön ja mielenterveyspalveluiden henkilökuntaa. Neuvontapalveluita ja ennalta ehkäiseviä perhepalveluita on tuotava verkkoon kaikkien tarvitsevien saataville.

Satu Langenberg

Maria Huoponen

Irma Halmetoja

Perheliiton hallitus

