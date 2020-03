Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Alkoholilain viran­omais­tulkinta saa yhä surku­hupaisempia piirteitä – niin paljon, että asia naurattaisi ellei itkettäisi.

Tuorein tulkinta on, että valtion mono­poli­yhtiö Alko on rikkonut lakia.

Alkolla on jo toista­kymmentä vuotta ollut alan harrastajille tarkoitettu Etiketti-klubi. Sen tarkoitus on ollut lisätä tietämystä erityisesti viineistä. Klubi on järjestänyt maistelutilaisuuksia alueittain.

Viime syksynä nousi keskustelu, ­ovatko viininmaistelun yhteistilaisuudet edes yksityisissä tiloissa sallittuja.

Eräs viinisivusto keksi, että Alkon Etiketti-klubikin järjestää vastaavia tilaisuuksia. Alkolla on kyllä anniskeluoikeus omissa tiloissaan, mutta entä jos Etiketti-klubin tilaisuus järjestetään jossain ­muualla?

Episodin seurauksena Etiketti-klubin tilaisuudet on toistaiseksi peruttu. Alko lopetti tilaisuudet jo ennen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran tuomiota. Alkolle määrättiin alkoholilain rikkomisesta suurin mahdollinen seuraamusmaksu, tuhat euroa.

Valviran tulkinnan mukaan Alko ei olisi saanut järjestää viinejä maistelu­tilaisuuksiin, vaan jokaisen osallistujan olisi pitänyt itse hakea viinit Alkosta.

Tulkinta sotii tervettä maalaisjärkeä vastaan. Maistelutilaisuuksien tarkoitus on, että maistellaan useita viinejä, mutta vain lasillinen kutakin merkkiä.

Tähän väliin lienee soveliasta rakentaa puhtaasti teoreettinen mutta käytännössä toimiva kuva siitä, miten viininmaistelun yhteistilaisuudet voisi rakentaa.

Joku porukasta kerää kokoelman viinejä, ehkä jopa monen vuoden aikana. Sitten hän kutsuu joukon samanhenkisiä tuttaviaan maistelemaan ja vertailemaan hankkimiaan viinejä. Kulut jaetaan osallistujien kesken tasan.

Järkevää? Kyllä. Sosiaalista? Kyllä. Laillista? No ei. Ei ainakaan Valviran tulkinnan mukaan.

Selvennyksenä: en ole ainakaan tietoisesti osallistunut moisiin tapahtumiin. Olen vain kuullut isoilta pojilta.

Näin poikkeusolojen aikaan on toki luonnollista, että päättäjien huomio on muualla kuin alkoholin juomisen sääntelyssä.

Mutta sitten, kun kriisi toivottavasti joskus hellittää, lainsäätäjä voisi käyttää tervettä järkeä myös suhteessaan alko­holiin. Virkamiehiltä joustoa on ilmeisesti turha odottaa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.