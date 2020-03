Vieraskynä

Koronavirusepidemian hidastamiseksi käynnistetyt toimet ovat sisältäneet määräyksiä ja suosituksia, jotka kohtelevat ihmisiä iän mukaan eri tavoin. Perusteluna tälle on sairastuneiden kuolleisuuden merkittävä lisääntyminen yli 70-vuotiailla.

Tähän yleisesti liitetty syy on, että perussairaudet yleistyvät iän karttuessa. Merkittävän osan kuolleisuudesta selittää myös immuunipuolustuksen ikääntyminen.

Ihmisen elimistö puolustautuu mikrobeja vastaan monin tavoin. Yksi osa puolustusta on terveen ihon ja limakalvojen tiiviin solukon muodostama muuri. Toinen osa on luontainen immuniteetti, jossa veren valkuaisaineet sekä kaavamaisesti toimivat veren ja kudosten solut toimivat lähes kaikilla ihmisillä samalla tavalla kerrasta toiseen. ­Virusinfektioiden torjunnan kolmas ja tärkein osa on hankittu, puolustussolujen välittämä immuniteetti. Ikääntymisen myötä kaikissa kolmessa puolustuksen osa-alueessa tapahtuu muutoksia.

Tiedämme, että koronaviruksen aiheuttamassa hengitystieinfektiossa kuolleisuus lisääntyy iän mukana: 70–79-vuotiailla kuolleisuus on noin 8 prosenttia, yli 80-vuotiailla jo noin 15 prosenttia. Kolme merkittävintä syytä ikään liittyvään kuolleisuusriskin nousuun ovat perussairaudet, sairauksiin liittyvät lää­kitykset ja immuunipuolustuksen ikääntyminen.

Merkittävimpiä koronakuolleisuuteen vaikuttavista perussairauksista ovat sydän- ja verisuonisairaudet, hengitysteiden toimintaa heikentävät sairaudet ja immuunipuutosta aiheuttavat sairaudet. Nämä selittävät kuitenkin vain osan riskistä, koska esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja verenpainetaudin aiheuttama vakavaan koronavirusinfektioon sairastumisen riski vaikuttaa olevan ”vain” noin kaksin- tai kolminkertainen.

Immuunipuutosta aiheuttavien lääkkeiden käytön aikana puolustussolujen määrä vähenee tai niiden toimintakyky heikkenee, mutta merkittävää immuunipuutosta ­aiheuttavia lääkkeitä käyttää alle kolme prosenttia väestöstä, eikä määrä lisäänny oleellisesti yli 70-vuotiailla. Vaikuttaakin siltä, että korkeintaan 50 prosenttia – ja todennäköisesti osuus on selvästi pienempi – ikäihmisten koronakuolleisuudesta selittyy perussairauksilla tai immuunipuutosta aiheuttavalla lääkityksellä.

Hyvä esimerkki iän myötä heikkenevästä immuunipuolustuksesta on vyöruusu: se on virusinfektio, jossa yleensä lapsena sairastetun vesi­rokon jäljiltä hermosoluja sisältäviin kudoksiin jää vuosikymmeniksi taudin aiheuttaneita viruksia. Kun puolustussolujen toiminta iän myötä heikkenee eivätkä puolustussolut pidä viruksia kurissa, piilossa olleet virukset voivat aiheuttaa kivuliaan ihotulehduksen, vyöruusun.

On vaikea määritellä ihmisikää, jonka jälkeen immuunipuolustus alkaa merkittävästi heikentyä. Prosessi ­alkaa noin 65 ikävuoden tienoilla ja kiihtyy siitä eteenpäin. Immuunipuolustuksen heikkenemisen alkamisikä ja heikentymisvauhti vaihtelevat kuitenkin yksilöllisesti.

Vanhemmiten immunologisia reaktioita on tarkoituksenmukaista hillitä, jottei syntyisi immuunireaktioita aiempaa herkemmin vaurioituvia kudoksia vastaan. Puolustussolujen toimintakykyisyyttä ei ole ainakaan nykyisen tiedon valossa mahdollista päätellä henkilön ruumiillisen kunnon tai henkisen vireyden perusteella.

Monet hyväkuntoiset ikäihmiset ovat olleet hämillään, kun heitä on kehotettu rajoittamaan liikkumistaan ja välttämään lähikontakteja.

Kiinan ja Italian koronavirus­epidemioista saadut tiedot kuitenkin osoittavat kiistatta, että iän ­mukana kasvava riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan infek­tioon ei liity vain perussairauksiin vaan ikääntymiseen sinänsä.

Immuunipuolustuksen tilaa ja sen ikääntymisen vaikutuksia ei voida arvioida ihmisen ulkoisen olemuksen tai kunnon perusteella, eikä ­kukaan meistä pysty ennustamaan, ketkä perusterveistä vanhemmista ihmisistä ovat suurimmassa vaarassa saada vakavan infektion.

Terveysviranomaisten ja hallituksen ikäihmisille osoittamat ohjeet ja velvoitteet ovat perusteltuja, ja jokaisen tulisi niitä noudattaa – niidenkin, jotka tuntevat olonsa nuorekkaaksi.

Sakari Jokiranta ja Seppo Meri

Jokiranta on lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian dosentti Helsingin yliopistossa. Meri on immunologian professori Helsingin yliopistossa.