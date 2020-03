On selvää, että fyysisiä kontakteja on vältettävä koronavirusepidemian aikana kaikin tavoin. Näin toimien pääsemme tästä kurimuksesta mahdollisimman pian normaaliin päiväjärjestykseen. Tuskin kukaan toivoo, että Suomeen julistettaisiin ulkonaliikkumiskielto.

Yhtä selvää on myös se, että jos suuri osa ihmisistä jämähtää viikoiksi tai jopa kuukausiksi kotiin ilman liikuntaa ja sen tuomaa fyysistä ja henkistä elinvoimaa, kansanterveytemme ja sitä myötä kansantaloutemme joutuu maksamaan liikkumattomuudesta suuren laskun tulevina vuosina, kun sairaudet lisääntyvät ja työ- ja toimintakyky heikkenevät.

On harmillista, että koronaviruksen takia joudutaan perumaan ja siirtämään monia urheilutapahtumia ja sulkemaan liikuntapaikkoja. Mutta vielä suuremmat ongelmat tulevat eteen, jos kansakunnan liikkuminen vähenisi dramaattisesti poikkeusolojen takia.

Onneksi internetistä voi löytää sekä ilmaisia että maksullisia liikuntasivustoja. Monet asiakkaansa menettäneet liikuntayritykset ovat alkaneet tarjota palvelujaan netin kautta. Hinnoittelua ei kuitenkaan kannata kriisin hetkellä maksimoida, vaan liikuntayrittäjät voivat juuri nyt luoda uusia asiakaskontakteja myös tulevia normaalioloja ajatellen.

Parasta kuitenkin on, että jokainen voi omassa kodissaan tehdä itselleen ja läheisilleen kuntosalin, jossa voi hyödyntää mahdollisia portaikkoja, tehdä vedellä täytetyistä pulloista sopivia käsipainoja ja niin edelleen. Vain mielikuvitus on rajana. Toki ulkonakin voi liikkua noudattaen koronavirusepidemian takia annettuja ohjeita. Pääasia on, että harrastaa liikuntaa myös nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa.

Harri Järvinen

Suomen keilailuliiton entinen puheenjohtaja, Suomen olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 2008–2016

