Koronavirusepidemia on jo tuonut paljon rajoituksia, jotka vaikuttavat muun muassa harrastamiseen ja yleisillä paikoilla liikkumiseen. Ne saattavat luoda mielikuvan, että kaikki ulkoilu ja liikunta on kielletty. Ihminen on kuitenkin luotu liikkumaan ja tarvitsee ulkoilua säännöllisesti. On tärkeää ylläpitää peruskuntoa, vaikka mahdollisuudet olisivat rajatummat. Epidemian aikana voimme harjoittaa liikuntaa niin ulkona luonnossa kuin kotonakin. Tunti liikuntaa päivässä on hyvä tavoite kelle tahansa myös poikkeuksellisina aikoina.

Suomen luonto tarjoaa upeat puitteet liikkumiselle koronavirussuositusten rajoissa. Onneksemme se on myös kaupungeissa helposti saavutettavissa. Kunnon ylläpidon lisäksi luonto hoitaa mieltä ja tarjoaa turvallisen ympäristön viettää liikkuen aikaa perheen kanssa: metsäpoluilla ja kuntoreiteillä on helppo pitää yllä välimatkaa vieraisiin ihmisiin, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee.

Säännölliset kävelylenkit pitävät peruskuntoa yllä ja edistävät terveyttä. Sauvojen käyttäminen kävellessä lisää harjoituksen tehoa: niiden avulla askel pitenee 10 prosenttia ja syke nousee 20 prosenttia. Sauvakävely on jopa tehokkaampaa kuin hidas hölkkä. Sauvojen avulla koko keho, myös ylävartalo, saa liikettä. Niiden kanssa liikkuessa lenkille voi näinäkin aikoina lähteä kaverien kanssa turvavälit säilyttäen, koska sauvojen käyttö vie oman tilansa.

Kotijumppa puolestaan auttaa lihaskunnon ylläpidossa. Jumppavälineitä on helppo keksiä. Harjan varsi sopii välineeksi keppijumppaan. Tuolin hyödyntäminen tuo paitsi monipuolisuutta myös vähemmän liikkuneelle turvallisuutta. Oma keho riittää useimmille painoksi ja vastustukseksi liikkeisiin.

Ainoa ehto kuntoilulle on, että sitä saa tehdä vain terveenä. Vähäisiltäkin tuntuvat oireet tulee ottaa tosissaan. Niiden aikana kuntoilua ja rehkimistä pitää välttää. Liikunnan harjoittaminen sairaana voi aiheuttaa erittäin vakavia komplikaatioita.

Koronavirus ei myöskään katoa ulkoilmassa tai saunassa. Sen sijaan ennalta hankittu hyvä peruskunto usein auttaa toipumaan sairaudesta. Ja ennen kaikkea liikunta ja hyvä kunto lisää elimistön vastustuskykyä.

Tuomo Jantunen

liikuntaneuvos, Tahko Pihkala -seura

