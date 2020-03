Muut lehdet

Kalevan mukaan ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan eristäminen antavat toteutuessaan hallitukselle aiempaa järeämpiä mutta tarpeellisia keinoja korona­virus­epidemian hillitsemiseen.

”Järeämmät rajoitukset ovat tarpeen, sillä sosiaalisia kontakteja pitää saada edelleen vähennetyksi. Sosiaalisen etäisyyden ja kontaktien vähentämisessä jokaisen kansalaisen on syytä kantaa kortensa kekoon tähänastista paremmin.”

”Viranomaisten ohjeita on syytä noudattaa eikä pidä olla sen harhaluulon vallassa, ettei niiden noudattaminen olisi omalla kohdalla tarpeen.”

Etelä-Suomen Sanomat arvioi hallituksen päätösten osoittautuneen oikeansuuntaisiksi mutta osin riittämättömiksi, kun moni jatkoi elämäänsä kuin ei olisi kulkutautiuhasta koskaan kuullutkaan.

”Koska kaikki eivät tunnu ymmärtävän edes omaa parastaan saati toisten, hallitus katsoi aiheelliseksi vääntää ruuvia entistä kireämmälle, niin tuskallista kuin kansalaisten oikeuksien ja vapauksien ra­joittaminen päättäjille lieneekin Suomen kaltaisessa läntisessä demokratiassa.”

”Toki on myös hyvä, ettei kansalaisten perusoikeuksien rajoittaminen käy yhdellä nuijankopautuksella.”

Karjalainen pitää välttämättömänä, että uudet rajoitukset tulevat voimaan ennen viikonloppua.

”Ikävä kyllä olemme olleet tähän asti hyvin paljon vähemmän vastuullisia kuin omat stereotypiamme hienosta kansanluonteestamme antoivat olettaa.”

”Hallituksella ja eduskunnalla on isoja kysymyksiä ratkaistavana, kun liikkumisrajoituksia muotoillaan. Niiden on oltava riittävän tiukat, muttei niillä saa halvaannuttaa maata. Suomen vahvaan demo­kraattiseen järjestelmään on voitava luottaa niin, ettei perusoikeuksiin kajoamisesta tule mitään ennakkotapausta.”

Maaseudun Tulevaisuus pahoittelee, että hallituksen pääosin hyvin sel­keät ohjeet ovat jääneet suomalaisille epä­selviksi tai niistä ei ole piitattu.

”Tästä syytä niin sanotun maalaisjärjen käyttö on enemmän kuin suositeltavaa. Jokainen meistä on käyttäytymisellään vastuussa itsensä ja läheistensä lisäksi kaikista muistakin.”

”Poikkeuksellisesta tilanteesta selviämiseksi valtiovallalta vaaditaan vastuuta ja tekoja. Vastuuta omasta käyttäytymisestämme emme voi kuitenkaan sysätä päättäjille.”

Iltalehti uskoo suomalaisten hyväksyvän nopeat ja tiukat rajoitukset, kunhan viranomaiset aina perustelevat ne läpi­näkyvästi ja avoimesti.

”Samalla Suomessa on kuitenkin pohdittava, missä vaiheessa ja miten rajoituksia lähdetään purkamaan. Miten paljon taudin etenemisen on taltuttava, että liikkumisen ja elinkeinojen vapaudet palaavat?”