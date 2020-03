Moni vanhempi on huolissaan etäkoulun onnistumisesta, kun lapsella on oppimisvaikeuksia. Erilaisia oppimisvaikeuksia – yleisimpinä lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan ja hahmottamisen vaikeudet – on 10–20 prosentilla väestöstä.

Erityisesti lapset, jotka tarvitsevat hyvin selvää ja konkreettista ohjausta, voivat stressaantua uudessa tilanteessa. Lapsen stressi ja huoli lapsesta puolestaan kuormittavat vanhempia.

Muutama keskeinen asia voi helpottaa kotona opiskelua ja oppimista paljon.

Ensinnäkin kannattaa tehdä selkeä suunnitelma ja aikataulu ja kiinnittää se seinälle näkyviin. Jo suunnitelman tekeminen on oivallista oppia, josta on hyötyä myös normaalioloihin palaamisen jälkeen.

Opiskelun rytmittäminen sopivan lyhyisiin jaksoihin on tärkeää kaikille mutta etenkin lapsille, joilla on keskittymisessään vaikeuksia. On parempi pitää taukoa etupainotteisesti, ja tauoilla on hyvä tehdä jotain liikunnallista.

Lapsen kanssa kannattaa kokeilla ja harjoitella tietoteknisten lukiapuvälineiden käyttöä. Lähes kaikilla laitteilla voi lukea kuuntelemalla ja kirjoittaa sanelemalla.

Kaikkein tärkeintä on myönteinen ja kannustava suhtautuminen. Kehuminen yrittämisestä, jaksamisesta ja onnistumisesta kannattaa aina. Pienetkin ilon aiheet, huumori ja nauru keventävät arkea. Levollinen mieli on itse asiassa yksi oppimisen perusedellytys.

Etäkoulussa pilvillä voi olla myös hopeareunuksia. Nyt on tilaisuus kaapata isompikin lapsi kainaloon ja lukea hänelle ääneen. Jo puoli tuntia päivässä on paljon, jos siitä tekee jokapäiväisen rutiinin.

Parhaimmillaan poikkeusaikojen esiin nostamat tarpeet muuttuvat toimenpiteiksi, kun aikanaan palataan normaaliolosuhteisiin. Vanhemmat tarvitsevat tietoa oppimisvaikeuksista ja toimivia keinoja lastensa tukemiseen kotona nyt, ja he tarvitsevat sitä myöhemmin.

Erilaiset oppijat tarvitsevat tukea ja kannustusta sekä koulusta että kotoa.

Sarianna Reinikainen

toiminnanjohtaja

Jussi Pihkala

puheenjohtaja

Erilaisten oppijoiden liitto ry

