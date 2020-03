Koko 2000-luvun uudet työpaikat ovat Suomessa syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Uusista yrittäjistä yhä useampi on yksinyrittäjä. Ilman noin 200 000 yksinyrittäjää työttömyysluvut olisivat nyt koronakriisin iskettyä paljon nykyistä suuremmat.

Yksinyrittäjien tulot muodostuvat pääosin oman tuotteen tai palvelun myynnistä. Kulupuolella merkittävin menoerä ovat vuokrakulut ja jossain määrin laiteinvestoinnit kuten atk-laitteet. Monien yksinyrittäjien toimintaa koronavirus on rokottanut kovasti. Erityisen paljon tilanteesta ovat kärsineet ne yritykset, jotka toimivat henkilökohtaisen palvelutuotannon alalla, esimerkiksi kauneus- ja terveydenhoitopalveluissa.

Lähikontaktia karttavat asiakkaat ovat lopettaneet palvelujen kysynnän. Kulut, erityisesti vuokrakulut, eivät kuitenkaan ole loppuneet. Moni yksinyrittäjä ei kovin pitkään pysty vailla yrittäjän tuloa maksamaan toimitilojen vuokria. Edessä on joko rankka velkaantuminen tai toimitilojen menetys, mikä vaikeuttaa toiminnan käynnistämistä, kun taloustilanne joskus taas helpottuu.

Yksinyrittäjien ahdinkoa helpottaa toki hieman hallituksen päätös laskea heidät työttömyysturvan piiriin. Työttömyysturva yksinyrittäjillä merkitsee kuitenkin vain peruspäivärahan saamista, joka on tasoltaan runsaat 700 euroa kuukaudessa. Se saattaa juuri ja juuri riittää oman ja kenties kotona olevan puolison ja etäopetuksessa olevien lasten ruokakuluihin. Asumiskuluja sillä tuskin maksetaan, yrityksen vuokria ja muita kuluja ei ollenkaan.

Jos työttömyys- ja sosiaalimenot halutaan pitää kriisin jälkeen siedettävän suuruisina, nämä yksinyrittäjät on syytä nyt pelastaa. Kun heidän asiakkaansa taas palaavat, palautuu myös heidän tulotasonsa ja veronmaksukykynsä. Siksi hallituksen on nopeasti ryhdyttävä tuntuviin tukitoimiin, joilla yksinyrittäjien tulomenetykset korvataan. On myös kannustettava pankkeja, vuokranantajia ja muita yksinyrittäjien toimintaa rahoittaneita tai sitä rahastavia tahoja antamaan tuntuvia tilapäisiä helpotuksia, joilla rakennetaan silta nyt iskeneen talouskuilun yli.

Turo Bergman

valtiotieteiden lisensiaatti, Helsinki

