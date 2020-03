Tässä poikkeustilanteessa ei ole kenenkään etu luoda epäluottamusta päättäjiin, viranomaisiin tai asiantuntijoihin. Olemme tilanteessa, josta kenelläkään ei ole parempaa tietoa kuin jatkuvasti päivittyvät ennusteet. Asiantuntijat tekevät parhaansa, mutta heidän silmänsä ovat sidotut. Tähän poikkeustilaan ei edes lakeja säädettäessä ole osattu riittävästi varautua. Päättäjät tekevät parhaansa, mutta heidän kätensä ovat sidotut. Lujakaan tahto tehdä kovia rajoituksia nopeasti ei riitä, sillä myös poikkeuksellisten päätösten tulee olla lainvoimaisia.

Olemme viimein tulleet myös siihen pisteeseen, että kansalaisilla on oikeuksiensa lisäksi myös velvollisuuksia. Jokaisen on nyt otettava itse vastuu omasta toiminnastaan. Viranomainen ei voi opastaa jokaista kädestä pitäen. Kansalaisvelvollisuutemme on nyt totella päättäjien, viranomaisten ja asiantuntijoiden suosituksia.

Jälkipuinti näiden toimien oikeellisuudesta, oikea-aikaisuudesta ja välttämättömyydestä täytyy käydä, mutta sen aika ei ole nyt.

Elina Peltola

Tuusula

