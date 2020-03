Kaikkialla ja koko ajan mediassa puhutaan vanhuksista, heidän koronavirusriskistään ja heidän suojelustaan, mutta vaikuttaisi siltä, että pienet potilaat on unohdettu. Maassamme on satoja ellei tuhansia pieniä lapsia, joille on tehty elinsiirto. Heillä kaikilla on hylkimisenestolääkitys, joka alentaa vastustuskykyä, joten he kaikki kuuluvat todelliseen riskiryhmään.

On siis riski, että työssä käyvä vanhempi tuo työmatkalta lapselleen tappavan taudin. Minkäänlaista ohjeistusta tähän tilanteeseen ei ole. Lastensairaalaan soitettaessa vastaus on ympäripyöreä: ”Ei ole linjausta.” Milloin tällainen linjaus tehdään?

Mikko Hankonen

elinsiirtopotilaan isä, Helsinki

