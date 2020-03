Muut lehdet

Savon Sanomat toteaa, että Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen (THL) uhka-arvio korona­viruksen etenemisestä on synkentynyt.

”Helsingin Sanomien (25.3.) tietojen mukaan THL on korjannut aiempaa ennustemalliaan, jossa ei ollut otettu lukuun noin 200 000 suomalaisen palaamista maahan maailman riskialueilta.”

”Pahaksi onneksi kotiutettuja ihmisiä ei ole laitettu tiukkaan karanteeniin, vaan heitä on ainoastaan kehotettu eristäytymään kahdeksi viikoksi. Hämmästyttävää kyllä, leväperäiset käytännöt maahan­tulossa eivät ole juuri muuttuneet muutaman viikon takaisesta, jolloin epidemia-alueilta vapaasti palanneet turistit käynnistivät kotipaikkakunnillaan kohtalokkaita tartuntaketjuja.”

”Helsinki-Vantaa alkaa vihdoin kokonaan hiljentyä, mutta viimeisetkin matkustajat ovat voineet siirtyä lentoasemalta juniin ja kauppa-asioille kuin mitään ei olisi tapahtunut.”

”Finnair on ylimääräisillä lennoilla teh­nyt palveluksen lukuisille matkustajille ja muun muassa riskiryhmään kuuluville aurinkorannikon eläkeläisille. Ulkoministeriö työskentelee kaikkien suomalaisten kotiuttamiseksi, olivatpa he jumissa missä päin maailmaa tahansa. Vähintä, mitä apua saaneet voivat tehdä vasta­palvelukseksi, on pysytellä suositellun ajan karanteenissa.”

Iltalehden tietojen mukaan THL heräsi puolitoista viikkoa sitten siihen, että ulkomailta palaavat suomalaiset ovat uusi ongelma ja iso riski.

”Hallituksen olisi tuolloin pitänyt välittömästi ryhtyä tiukkoihin toimiin matkustajien tuomien tartuntojen torjumiseksi.”

”Sanna Marinin (sd) hallitus ei kuitenkaan vielä tuolloin ryhtynyt toimiin matkustajien tehokkaan eristämisen osalta, kuten se ei ryhtynyt helmikuussakaan, vaikka Pohjois-Italiasta alkoi kantautua huolestuttavia tietoja koronaepidemian leviämisestä. Tuolloin Suomessa oli käynnissä talvilomakausi ja tuhannet suomalaiset lomailivat Italiassa.”

”THL ja hallitus eivät suositelleet Suomeen palaaville edes vapaaehtoista koronakaranteenia. Lopputuloksena oli, että lentoyhtiöt lennättivät epidemia-alueelta vielä parin viikon ajan satoja matkustajia eri puolille Suomea, ja osa ihmisistä meni koronaoireisina töihin tartuttamaan muita.”

”Nyt kun päättäjien lepsuilu näyttää kostautuvan koronaepidemian kestämättömänä leviämisenä Suomessa ja Uudenmaan rajat aiotaan sulkea, on hallituksella viimeinen hetki toimia epidemia-alueilta palaavien lentomatkustajien suhteen jämäkämmin.”

”Hallituksen pitäisi ensi tilassa varmistaa konkreettisin toimin, etteivät ulkomailta Suomeen palaamassa olevat tuhannet ihmiset pääse tartuttamaan muita, eli kulkemaan omin toimin lentoasemilta julkisiin liikennevälineisiin, tai pistäytymään kotimatkallaan pullakahville.”