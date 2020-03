Suomessa ja koko maailmassa eletään poikkeuksellista tilannetta koronaviruksen takia. Maailman terveysjärjestö (WHO) on julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi, ja Suomen hallitus on ottanut käyttöön valmiuslain. Tilannekuva muuttuu nopeasti aiheuttaen paineita sekä poliittisille päättäjille että terveydenhuollon ammattilaisille.

Samalla herää keskustelu tartuntatautien hoitamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä, joissa pohditaan eri osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välistä suhdetta sekä resurssien allokointia.

Terveydenhuollon työntekijöillä on velvollisuus hoitaa tartuntatautipotilaita epidemiatilanteessa. Tämän lisäksi heillä on myös henkilökohtaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten oikeus oman terveyden turvaamiseen ja velvollisuus suojata läheisiään. Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien verkostossa yhteiskunta tekee parhaansa turvatakseen ammattilaisen turvallisen työskentelyn ja varmistaakseen kansalaisten oikeuden hyvään hoitoon.

Tartuntatautiepidemian aikana terveydenhuoltohenkilöstä johdetaan monin eri tavoin. Yhteiskunta voi osoittaa tukea henkilöstölle esimerkiksi palkitsemisella, turvallisuuden varmistamisella (suojaimet), työnteon mahdollistamisella (päivähoito) tai tukemalla psyykkistä hyvinvointia (ahdistuksen ja pelon hallinta).

Terveydenhuollon toimintaa voidaan johtaa myös erilaisilla painostuskeinoilla kuten puuttumalla palkkaan, työjärjestelyihin tai työsuhteeseen.

Laki, joka määrää terveydenhuollon työntekijän työhön, on äärimmäinen esimerkki yhteiskunnan osoittamasta pakottavasta toiminnasta. Länsimaisissa yhteiskunnissa on käytetty pääsääntöisesti palkitsemista ja työskentelyn tukemista kovien keinojen sijaan.

Poliittisten päättäjien ja terveydenhuollon viranomaisten päätöksenteko pohjautuu suomalaisen yhteiskunnan arvoihin. Tilanteen menestyksellistä hallintaa edistää mahdollisimman suuri yksimielisyys ja luottamus siihen, että toimimme oikein.

Vaativaa päätöksenteosta tekee se, että covid-19 on uusi tartuntatauti, josta on vielä vähän tietoa. Tiedon puutteesta seuraa huhupuheita ja tunne­peräistä keskustelua. Sairastuneiden määrä on suuri, ja esimerkiksi Italiassa terveydenhuoltojärjestelmä on ajautunut kriittiseen tilaan.

Henkilökohtaisten suojainten puute vaarantaa turvallisen työskentelyn terveydenhuollossa. Tilanteessa joudutaan tekemään priorisointipäätöksiä sen suhteen, ketä hoidetaan, missä järjestyksessä ja minkälaisilla suojavarusteilla.

Koronavirusepidemian hallinta ja seuraavaan epidemiaan varautuminen edellyttävät avointa arvokeskustelua päätöksistä, jotka liittyvät eri osapuolien oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä resurssien allokointiin. On tärkeää, että keskustelu tehdyt päätökset perustuvat tietoon ja ovat läpinäkyviä.

Mia Ketonen

terveystieteen maisteri

Sunna Rannikko

tohtorikoulutettava

Helena Leino-Kilpi

hoitotieteen professori

Turun yliopiston hoitotieteen laitos

