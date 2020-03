Rakas esikoisemme syntyi tähän poikkeustilassa elävään maailmaan 17. maaliskuuta, hetki auringonnousun jälkeen. Hänen syntymäpäivänään Suomi siirtyi poikkeusjärjestelyihin.

Sairaalassa tilanne näkyi ensi hetkestä lähtien suurina varotoimenpiteinä. Mieheni pääsi synnytysosastolle sisään vasta siinä vaiheessa, kun synnytykseni katsottiin alkaneen, mikä oli noin kymmenen tuntia sairaalaan kirjautumisen jälkeen. Aluksi olimme tästä harmissamme, sillä olimme odottaneet ensimmäistä lastamme yhdessä yhdeksän kuukautta ja valmistautuneet synnytykseen yhdessä. Kun kuulimme hallituksen järeistä toimista synnytyksen käynnistymistä odottaessa, ymmärsimme, että Suomi on kohdannut sen erittäin vakavan pandemian, joka on maailmalla tappanut liian monta ihmistä. Päätimme, että me kyllä pärjäämme ja näemme synnytyssalissa, kun sen aika on.

Emme olisi pärjänneet ilman sitä ensiluokkaista ja empaattista hoitoa, jota saimme Espoon sairaalassa synnytysosastolla, lasten teho-osastolla ja lapsivuodeosastolla. Haluamme mieheni kanssa sydämestämme kiittää kaikkia meitä hoitaneita kätilöitä, lääkäreitä ja hoitajia. Lämmin kiitos myös koko muulle henkilökunnalle, kuten siivoojille, laboratorionhoitajille ja sairaalakeittiön työntekijöille hoidostamme. Tunsimme olevamme turvassa koko sairaalassa olomme ajan, mistä olemme erittäin kiitollisia. Arvostamme suuresti teidän jokaisen tekemää työtä.

Toivomme mieheni kanssa, että jokainen suomalainen suhtautuu viranomaisten ohjeistuksiin tosissaan ja reagoi niihin. Meidän kätemme eivät ole koskaan tuntuneet niin kuivilta kuin sairaala-aikana, kun jatkuvasi pesimme ja desinfioimme niitä. Sydämeni on myös surullinen, ettemme voi esitellä uutta perheenjäsentämme kasvokkain läheisillemme, mutta järkeni ymmärtää, että viranomaisten määräämät toimet ovat välttämättömiä. Niiden ansiosta Suomi ja me suomalaiset selviämme toivottavasti mahdollisimman vähällä tästä viruksesta.

Uskon, että olemme riittävän vahvoja ja viisaita noudattamaan ohjeistuksia, sillä välitämme toisistamme. Se on elämässä tärkeintä.

Kiitollinen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.