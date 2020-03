Maamme on poikkeustilassa, ja moni vanhemmista on joutunut aivan uuteen tilanteeseen työskennellessään kotona. Lapsille tilanne on hämmentävä, vaativa ja jopa pelottava, koska erilaisia rajoituksia on paljon. Monissa kodeissa aikuiset ja lapset joutuvat vuorottelemaan siinä, kuka käyttää tietokonetta ja työpöytää. Näin on aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Pyöritään pienissä asunnoissa.

Toisen etäkouluviikon kokemuksella esitän toiveen kouluille ja teille opettajille. Teette valtavan hienoa työtä, ja arvostus ammattikuntaanne kohtaan on kestävää. Voisitteko kuitenkin alentaa vaatimuksianne erityisesti pienten alakoululaisten etätehtävien osalta? Digiloikka on valtava, ja nyt se on jätetty vanhempien harteille.

Tilanne on jo nyt täysin kestämätön. Vaikka koululta sai tietokoneen lainaan kotikäyttöön, meidän vanhempien vastuulla on opettaa sen käyttöä. Wilma tursuaa päivittäin digitehtäviä kaikille eri oppiaineille liikunnasta lähtien. Koulutehtäviin tarvitaan myös älypuhelimia olettaen, että sellainen on jokaisella omasta takaa.

Kotona pientä koululaista on päivittäin ohjattava puhelinkokoukseen, videoklippien ja valokuvien ottoon, sähköpostin lähettämiseen ja tietokoneella kirjoittamiseen. Nämä siis vihko- ja työkirjatehtävien sekä lukemisen ja käsitöiden lisäksi.

Perheessämme on kaksi pientä alakoululaista, ja molemmat tarvitsevat tässä kaikessa tukea, ihan jatkuvasti. Lisäksi monet vanhemmat joutuvat tekemään täyttä työpäivää. Samalla valmistamme kaksi lämmintä ateriaa, yritämme pitää riskiryhmään kuuluvat vanhempamme sisätiloissa puhelimella tiukasti ohjaten, järjestämme kaupassa käynnit mahdollisimman vähäisellä tartuntariskillä ja koetamme pitää yllä rauhallista tunnelmaa kotona – siinä juuri onnistumatta. En edes haaveile omasta tai parisuhdeajasta. Vanhemmille työpäivät ovat jo nyt yli 14 tunnin mittaisia, lapsillekin pidempiä kuin koulussa.

Jos meidän perheemme on aivan äärirajoilla jo näiden muutamien etäkoulupäivien jälkeen, mikä on tilanne perheissä, joissa on ongelmia?

Opettajat ja koulut, rukoilen teitä. Voisitteko vähentää kunnianhimoanne pienten koululaisten yhtäkkisen digiloikan kanssa? Voisiko vähempi riittää, jotta kaikki yhdessä selviämme poikkeusoloista kokonaisina?

Väsynyt äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

