Koronapandemian aikana taideinstituutiot joutuvat sulkemaan ovensa, mutta taiteen merkitys korostuu. Taide tarvitsee nyt puolustuspuheen ja arvon palautuksen. Taiteilijan ammattia on stereotyyppisesti pidetty turhana ja taiteen taloudellista tukemista ylimääräisenä hyväntekeväisyytenä, josta voidaan tarvittaessa leikata ensimmäisenä. Taiteilija on nähty harrastelijana ja puuhailijana, jonka pitäisi mennä oikeisiin töihin.

Taiteella on toisiinsa kietoutuvaa itseisarvoa ja välinearvoa. Välinearvoksi voidaan kriisin aikana lukea taiteen rooli viihdyttäjänä, ajanvietteenä ja helpotuksen tuojana. Taiteen itseisarvo ilmenee siinä, miten se mahdollistaa limittäisiä merkityksiä ja tekee ilmiöistä hahmotettavia.

Taiteen kautta ihmiset voivat kokea yhteyttä toistensa kokemuksiin, tunteisiin ja ajatuksiin silloinkin, kun fyysinen tilan jakaminen ei ole turvallista. Ilman taidetta nykyinen tilanne olisi täysin musertava.

Aikana, jolloin arjen rutiinit ja jatkuvuus kyseenalaistuvat, tarvitaan epävarmuuden ja kaaoksen sietämistä. Taide on luonteeltaan tuntemattoman alueella. Taide muistuttaa, että voi olla jotain muuta, jotenkin muuten, eivätkä asiat pääty tutun rajoihin. Taiteen harjoittaminen lisää taitoa sopeutua tilanteisiin, joissa tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Taide voi venyttää tuttuuden rajoja ja opettaa vierauden kohtaamista.

Taide on tieteen outo sukulainen ja kääntöpuoli, joka tutkii ilmiöitä tavoilla, joihin tiede ei kykene; esimerkiksi kokemuksen, affektin, aistillisuuden, samastumisen, irtautumisen ja uppoutumisen kautta. Kaikki voivat tehdä taidetta, aivan kuten kaikki voivat tutkia maailmaa tieteellisessä mielessä. Taiteen ammattilaisten tehtävä yhteiskunnassa on olla näiden prosessien asiantuntijoita ja täysipäiväisiä toteuttajia. Taiteilijoiden ammattikunta on yhteiskunnalle välttämätön. Se ansaitsee kunnollisen, vakaan toimeentulon, niin kriisin aikana kuin muulloinkin.

Kuten mielipidekirjoituksessa (HS 23.3.) todettiin, taidetyöläiset ovat olleet taloudellisesti haavoittuvaisessa asemassa aina. Tulot koostuvat pätkittäisten apurahojen lisäksi satunnaisista esiintymisistä, opetuksesta, teospalkkioista ja joskus teosmyynnistä. Koronakriisin aikana monen tulot ovat pudonneet jyrkästi tai kadonneet kokonaan, kun tapahtumat on peruttu ja taiteen esittämisen paikat suljettu. Kaikkien ammattikuntien toimeentulo on taattava kokoontumisen rajoituksista huolimatta.

Camille Auer

Anna Tahkola

sekä muut Arte ry:n hallituksen jäsenet

