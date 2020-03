Monet ammattiryhmät, kuten yrittäjät, esiintyjät ja vaikkapa ravitsemusliikkeiden omistajat, ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin koronaviruksen levitessä. Hallitus ja kunnat ovat ryhtyneet eri tavoin auttamaan heitä.

Me eläkeläiset, joita Suomessa on noin 1,6 miljoonaa, voisiimme myös kantaa oman kortemme avustuskekoon. Monen eläkeläisen taloudellinen tilanne on melko hyvä: velat on maksettu, eikä lapsia ole enää elätettävinä. Säästöjäkin on saattanut kertyä. Ehdotan, että hallitus loisi helpon keinon, jolla eläkeläinen voisi lainata valtiolle korotta vaikkapa 2 000 euroa kahdeksi vuodeksi.

Kaikki eläkeläiset eivät tietenkään voi tai halua lainata rahaa valtiolle. Jos kuitenkin vaikka satatuhatta eläkeläistä tekisi niin, se tuottaisi valtion kassaan 200 miljoonaa euroa. Tämä summa voitaisiin korvamerkitä yrittäjien hädän lieventämiseen.

Jos lainanantajia olisi enemmän tai joku haluaisi lainata suuremman summan, rahaakin kertyisi enemmän. Kokonaisuuteen nähden tämä ei ole kovin paljon mutta jotain kuitenkin. Järjestely ei vaatisi lainanantajilta ylenpalttista hyveellisyyttä, saisihan rahan takaisin parin vuoden kuluttua. Omalta osaltani olen valmis.

Heikki Riipi

Helsinki

