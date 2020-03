Tupakoitsijat kuuluvat koronavirusepidemian riskiryhmään, eikä syyttä. Tupakoinnilla on välitön heikentävä vaikutus hengitysteiden limakalvojen puolustusmekanismeihin. Tieteellisesti on osoitettu, että tupakointi helpottaa erilaisten flunssavirusten pääsyä nenän limakalvolta elimistöön ja että influenssan yleisyys on suurempi tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla. On perusteltua syytä olettaa, että tupakointi helpottaa myös uuden koronaviruksen pääsyä hengitysteiden limakalvojen läpi.

Tupakansavussa on yli sata haitallista kemikaalia. Niiden hengittäminen vuodesta toiseen aiheuttaa joka toiselle tupakoitsijalle lopulta keuhkoahtaumataudin. Se vaikeuttaa selviytymistä keuhkokudoksen tulehduksista. Kiinassa koronasairauden esiintyminen on ollut yleisempää ja keuhkotulehdus vaikeampi tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla.

Tupakointi on hyvin haitallista myös muille koronataudin riskiryhmille kuten sydän-, verenpaine- ja diabetespotilaille. Tupakoinnin lopettaminen voi jo muutamassa päivässä ja viikossa korjata hengitysteiden limakalvojen puolustusmekanismeja, jolloin vastustuskyky paranee. Näin koronaviruksen tarttuminen elimistöön voi estyä.

Lopettamisen ansiosta mahdollisen keuhkoahtaumataudin eteneminen pysähtyy ja tupakansavun yskää ja astmariskiä lisäävät vaikutukset poistuvat. Tupakanpolton lopettaminen juuri nyt on paitsi henkilökohtainen myös yhteiskunnallinen terveysteko. Lopettamispäätöksen toteuttamisen helpottamiseksi on saatavissa nikotiiniriippuvuutta vähentäviä lääkkeitä.

Anssi Sovijärvi

kliinisen fysiologian professori emeritus, Helsingin yliopisto

