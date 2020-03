Kuva: Rio Gandara / HS

Jos ihmiset saavat tarkkaa ja oikeaa tietoa, he tekevät järkeviä päätöksiä. Etenkin koronaviruksen aikaan tiedon tarve on valtava. Siksi tietoa pitää jakaa erityisen paljon.

Hesarin datadeski on jo viikkoja etsinyt ja julkaissut tarkkoja tietoja koronaviruksen leviämisestä. Olemme luoneet avoimen tietokannan, jota tarjoamme medioiden ja kiinnostuneiden käyttöön ilmaiseksi.

Tiedon löytäminen ja saaminen tietokantaan on ollut välillä jopa vaikeaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on jopa kieltänyt sairaanhoitopiirejä antamasta joitain tietoja. Perjantaina THL viimein julkaisi avoimen tietokannan, joka antaa tarkkaa tietoa tartunnoista. Silti parannettavaa tiedon julkistamisessa vielä on.

Miksi tietoja sitten pitää julkaista?

Tartuntamäärät. Vahvistettujen tartuntojen määristä on perjantaista alkaen tarkat tiedot maakuntien ja ikäryhmien tasolla. Tämä on perustieto, jonka avulla yleisö voi seurata taudin leviämistä.

Testausmäärät. Tieto testauksista on yhä sekavaa ja hajanaista. Yhdessä tartuntojen kanssa testausmäärä auttaisi ymmärtämään sairastuneiden osuutta. Lisäksi testausmäärä kertoo terveydenhuollon kapasiteetista ja viranomaisten valitsemasta strategiasta. Etelä-Korea testaa paljon Suomea laajemmin, ja siellä tauti on toistaiseksi paremmin aisoissa.

Sairaalassa ja tehohoidossa olevat. Tieto on THL:ltä saatavilla Uudeltamaalta ja muusta maasta. Tarkka tieto auttaa ymmärtämään, mikä on terveydenhoidon tila. Kertoo myös mahdollisesti piilossa olevista tapauksista, jos määrät kasvavat tartuntoja enemmän.

THL:n ennustemallien taustaoletukset. Suomen poliittiset päätökset ja perusoikeuksiin puuttuminen pohjaavat päättäjien mukaan THL:n mallinnoksiin ja sen oletuksiin. THL:n oletukset ovat osin salaisia. Ne ovat muuttuneet ja ilmeisesti eroavat huippututkijoiden sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) vastaavista arvioista. Avaaminen auttaisi arvioimaan Suomen hallituksen päätöksiä ja virkamiesten toimia.

Parantuneet. Parantuneiden määristä kertominen loisi toivoa tulevasta ja antaisi kuvaa taudin vakavuudesta.

Kun Uusimaa on pantu eristykseen ja kansakunta on poikkeustilassa, tiedon avoimeen julkaisuun olisi paljon perusteita. Jos viranomaiset eivät tietoa julkaise, se jättää tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Jos tiedät jotain kertomisen arvoista, datadeskiin voi ottaa yhteyden osoitteessa datadeski@hs.fi.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.