Meidän pitää päästä takaisin töihin, kouluihin, kauppoihin ja rakennuksille, pian.

Voiko demokraattinen valtio kieltää elinkeinon harjoittamisen, estää ihmisten työssäkäynnin, sulkea maan väkirikkaimman maakunnan?

Viime päivät ovat osoittaneet, että mahdoton on mahdollista. Koronaviruskriisi ei ole vielä näyttänyt pahintaan Suomessa. Teho-osastot toimivat toistaiseksi normaalisti. Influenssaan kuoli Suomessa vuonna 2018 alle 450 ihmistä. Toistaiseksi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa kymmenkunta ihmistä.

Milloin epidemian huippu iskee? Emme tiedä. Viranomaisten parhaat arvaukset ajoittavat sen ehkä toukokuulle, ehkä kesäkuulle. Pandemia voi viedä 120 päivää, 180 päivää tai jotain muuta.

Meillä ei ole varaa pitää Suomea näin kauan kiinni. Päätös asteittaisesta normaaliin palaamisesta ei voi odottaa siihen asti, kunnes viimeinenkin koronapotilas on terve. Me tarvitsemme koulut auki ja ihmisiä ostoksille. Teollisuuden hankintaketjut ja rakentaminen on saatava pyörimään normaalisti.

Terveys ja talous eivät ole vastakkain. Ne ovat osa yhteiskuntaa, jossa elämme. Lama 1990-luvulla opetti rankalla tavalla, millaisen hinnan ihmiset joutuvat maksamaan talouden rajusta sukelluksesta.

Valtio on nyt keskuspankkien ohella se last resort, viimeinen linnake, joka pitää yhteiskunnan pystyssä. Mutta silläkin on rajansa. Sanna Marinin (sd) hallituksen hätäpaketit auttavat, mutta poliitikkojen lupaama tuki ei voi korvata näin rajua kysynnän pudotusta. Siksi hallituksen on kerrottava, miten ja missä olosuhteissa rajoituksia poistetaan.

Avainasemassa on testaus. Meidän pitää tietää, ketkä ovat terveitä ja kykeneviä liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Nopeampia ja halvempia testejä on kehitteillä. Ne pitää ottaa käyttöön heti, kun se on mahdollista. Vaikka se maksaa, se on silti halvempaa kuin halvaannuttaa maan talous määrättömäksi ajaksi. Yritysten työterveydet ovat se kanava, jonka kautta työntekijöitä testataan jo nyt.

Ruotsi on valinnut erilaisen tien kuin Suomi tai moni muu maa. Kaupat, laskettelukeskukset ja koulut ovat toistaiseksi auki. Historia näyttää, mikä strategia toimi pandemiaa vastaan parhaiten. Väitän silti, että naapurimme selviää tästäkin kriisistä Suomea vahvempana.

Suomi käpertyy koronakriisissä terveydenhuollon ongelmien ympärille, kun Ruotsissa poliitikot ja viranomaiset miettivät, miten yhteiskunta kestää epidemian. Tärkeimpiin kauppakumppaneihimme Ruotsiin ja Saksaan verrattuna Suomi on kriisin jälkeen velkaisempi ja entistä heikompi.

Siksi meidän on otettava kriisin mahdollisuuksista kaikki irti. Nyt ei ole oikea hetki sivuuttaa työllisyystavoitetta olankohautuksella. Tarvitsemme jatkossakin jokaisen työpaikan. Paras tapa hoitaa valtiota on luoda edellytykset yritysten kyvylle työllistää.

Emilia Kullas

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja

