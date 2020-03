Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa työttömyys lisääntyy, yrityksiä ajautuu konkurssiin ja vakuuksien arvot heikentyvät. Tuhansien kansalaisten tulot putoavat mutta velat pysyvät. Tilannetta pahentaa se, että kotitalouksien velkaantumisaste on Suomessa huomattavan korkea.

Suomi on saanut hoidetuksi 1990-luvun alun laman seuraukset velkajärjestelyillä ja lopullisella velkojen vanhentumisella. Nyt nämä keinot ovat aivan liian hitaita. Velkajärjestelykoneisto on raskassoutuinen ja tuomioistuinvetoinen. On kehitettävä nopeampi tapa järjestellä ylivelkaisten kansalaisten velat. Tulisi myös pohtia määräaikaista lakia, jonka mukaan valmiuslain aikana tai sen seurauksena velkaantumiskierteeseen joutuneet pääsisivät yksinkertaistettuun velkajärjestelyyn.

Kuntien mahdollisuus myöntää sosiaalisia luottoja lienee heikko. Tällaisen luototuksen tarve on kuitenkin nyt jos koskaan akuutti. Muutoin on vaarana, että kansalaiset ajautuvat pikavippikierteeseen.

Kansalaisia tulee ohjeistaa olemaan yhteydessä velkojiinsa itse tai talous- ja velkaneuvonnan kautta, jossa painopisteen tulee olla korostetusti velkasovittelussa. Perintälain (513/1999) hyvää perintätapaa koskevan 4. pykälän mukaan velkojien on suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin. Tämä velvoittaa niin oikeudellisesti kuin moraalisestikin joustamaan velkojen perinnässä.

Kyseessä on koko kansakunnan etu. Markkinat eivät elvy eivätkä yritykset toivu, jos velkaantuneet kuluttajat eivät pysty ostamaan hyödykkeitä ja palveluja.

Tuula Linna

prosessioikeuden professori

Helsingin yliopisto

