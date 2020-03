Koronaviruspandemia aiheuttaa erityistä huolta pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille ja muille läheisille, kuten Mikko Hankonen (HS Mielipide 27.3.) kirjoitti. Luonnollisia kysymyksiä ovat: ”Voiko lapseni mennä kouluun tai päivähoitoon? Voinko mennä itse töihin, jos lapsellani on perussairaus?”

Valitettavasti kaikkiin näihin kysymyksiin ei edes asiantuntijoilla ole varmaa vastausta. Tässä poikkeustilanteessa laaditut ohjeet perustuvat tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin muista maista, kuten Kiinasta ja Italiasta.

Vaikea koronavirustauti on erittäin harvinainen lapsilla. Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma, diabetes tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa.

Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään lapsilla, joilla on vaikea perussairaus tai jotka tarvitsevat puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä esimerkiksi syövän, reuman, elinsiirron tai suolistosairautensa vuoksi. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla vaarallista. Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koronavirusinfektioon sopivia oireita, huoltajan tulee ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa lapsi tai nuori on seurannassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Helsingin yliopistollinen sairaala on laatinut yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa suositukset pitkäaikaissairaiden lasten päivähoidosta ja koulunkäynnistä. Sairauskohtaisia suosituksia on jaettu muun muassa potilasjärjestöille. Olemme pahoillamme, mikäli suositukset eivät ole tavoittaneet kaikkia potilaita ja heidän perheitään tai sairaalasta on annettu ristiriitaista tietoa vanhemmille.

Lasten riskiryhmiä koskeva ohje löytyy Husin verkkosivuilta www.hus.fi/korona kohdasta ”Ohjeita potilaille”.

Pitkäaikaissairasta lasta hoitavalla lääkärillä ei ole valtuuksia määrätä alle kouluikäisten lasten vanhempia sairauslomalle tai erityishoitorahaperustaiselle hoitovapaalle koronavirusaltistukselta suojautumiseksi.

Jokaisen suomalaisen tulee noudattaa Suomen hallituksen ja viranomaisten laatimia rajoitteita ja suosituksia, jotta voimme yhdessä suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia, vanhuksia ja pitkäaikaissairaita.

Eero Jokinen

Tarja Linnankivi

Pentti Kallio

Leena Repokari

Anne Wikström

ylilääkäreitä

Hus Lasten ja nuorten sairaudet

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.