Pia Kauma ja Mia Laiho kirjoittivat (HS Mielipide 27.3.) Espoosta ja Apotista. Haluamme korjata joitakin kirjoituksessa olleita väitteitä.

Apotti-hankinta on hankintalain 42. pykälän mukainen puitejärjestely, mistä johtuu suoraan määräpäivä 20.4.2020. Tämän jälkeen hankintaan ei voi laillisin keinoin osallistua eikä laajentaa myöhemmin.

Apotin taustalla oleva Epic-järjestelmä on laajentunut Euroopassa jo seitsemään valtioon: esimerkiksi Norjassa on menossa lähes Apotin kokoinen käyttöönotto, ja kirjoituksessa mainitussa Englannin NHS:ssä on viidessä suuressa organisaatiossa Epic. Kansainvälisesti arvostetuimman terveydenhuollon organisaatioiden arvioinnin, HIMSS-luokituksen, korkeimman tason saavuttaneista organisaatioista maailmanlaajuisesti 79 prosenttia on Epic-käyttäjiä.

Käytettävyyttä parannetaan jatkuvasti yhdessä nykyisten noin 15 000 loppukäyttäjän kanssa. Rakenteinen järjestelmä on samalla iso toiminnan muutos, mikä osaltaan vaikuttaa käytettävyyden kokemukseen.

Itse reseptin kirjoittaminen ei Apotissa eroa nykyjärjestelmistä. Hitaus resepteihin ja kotilääkitykseen liittyen johtuu ennen kaikkea haasteista e-reseptin annostelutiedon rakenteistamisessa. Tämä on myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman selvityksen mukaan tärkeimpiä Reseptikeskuksen parannustarpeita. Toisaalta täysin rakenteinen lääkitystieto mahdollistaa niin sanotun suljetun lääkekierron, jonka on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa vähentävän lääkitykseen liittyviä inhimillisiä virheitä jopa 70 prosenttia. Apotti-järjestelmää käyttävissä osastoissa on jo havaittavissa vastaavaa, mitattavissa olevaa myönteistä kehitystä.

Hinnaltaan Apotti ei poikkea juurikaan nykyjärjestelmien kokonaishinnasta. Kirjoituksessa jätettiin mainitsematta, että Apotin hinta on noussut pääosin vuonna 2015 arvioidun käyttäjämäärän selkeän kasvun sekä käyttäjien toiveesta ja erillisillä päätöksillä tehtyjen laajennusten vuoksi.

Oy Apotti Ab työllistää tällä hetkellä noin 600 suomalaista ammattilaista, jotka muun muassa työstävät Epic-alustajärjestelmän toimintoja yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa. Apotti tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisiä ovia avaavaan ekosysteemiin, jota on kehittämässä lukuisia suomalaisia yrityksiä. Apotti-järjestelmä on integroitu lähes sataan järjestelmään.

Kansalaisille Apotti-järjestelmä tuo yhden monipuolisimmista sähköisen asioinnin järjestelmistä, asiakasportaali Maisan, jota käyttää jo noin 70 000 kansalaista. He ovat täyttäneet Maisassa muun muassa yli 12 000 sähköistä esitietokyselyä.

Hannu Välimäki

toimitusjohtaja

Heikki Onnela

tuotekehitysjohtaja

Jari Renko

teknologiajohtaja, Oy Apotti Ab

