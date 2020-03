Kuva: Juhani Niiranen / HS

Terveisiä kotikonttorilta! Tätä tekstiä kirjoittaessani poikkeusarkea on takana pari viikkoa. Helsingin Sanomia on siirrytty tekemään tässä poikkeuksellisessa globaalissa myllerryksessä lähes täysin etätyönä. Vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan aiemmin.

Kun aloitamme uutispäivät videokokouksella, suuri osa toimituksen esimiehistä istuu keittiöissään, kuten minäkin. Hoidamme historiallista ja täysin poikkeuksellista uutistilannetta ruokapöytiemme äärestä.

Pari viikkoa on periaatteessa kovin lyhyt aika. Käytännössä se on ollut riittävän pitkä ajanjakso kääntämään yhteiskunnan ja arjen sellaiseen asentoon, jota olisi ollut vaikea kuvitella vielä tovi sitten.

Täällä kotikonttorilla perusarjen muutos näkyy ja kuuluu. Kotonamme on kaksi aikuista töissä, kaksi alakoululaista etäkoulussa ja yksi päiväkoti-ikäinen kotihoidossa. Samanlainen toimisto on pystyssä nyt monella – ja todennäköisesti vielä hyvän aikaa.

Koronavirusajan poikkeusarki on tuonut lyhyessä ajassa paljon kysymyksiä ja asioita, jotka eivät vielä hetki sitten olleet täällä. Suuria ja pieniä kysymyksiä sikin sokin.

Mitä, jos isoäitini kuolee hoitokodissa yksin nyt, kun kukaan meistä lapsista, lapsenlapsista ja lapsenlapsenlapsista ei voi vierailukiellon takia käydä hänen luonaan? Ja toisaalta: kuinka monta minuuttia työrauhaa pystyn ostamaan kolmevuotiaalta, jos annan hänen repiä talouspaperirullan silpuksi?

Missä Suomi on viikon kuluttua? Muistikohan lapsi kirjautua luokkansa Teams-kokoukseen? Näenkö täältä etäältä riittävän hyvin, miten alaiseni voivat? Mitä tarkoittaa junnujääkiekkoilijoiden liikkuvuusharjoitteluohjelmassa skorpioni­liike?

Yhtäkkiä lähipiirissä useampi on joutunut yt-neuvottelujen piiriin ja yrittäjien työt ovat peruuntuneet tai siirtyneet. Ystävien viestiryhmissä osa on avannut laskukaavansa siitä, kuinka monta kuukautta säästöt riittävät asuntolainan lyhennyksiin, kun vielä alkuvuodesta varmalta tuntunut työpaikka lähtee nyt alta.

Ne, jotka eivät voi tehdä etätöitä, ovat huolestuneita lastensa koulunkäynnistä ja perheen altistumisesta tartunnalle.

Sukupolvien roolit ovat kääntyneet ympäri. Ruuhkavuosissamme viikoittain auttaneet isovanhemmat on eristetty arjestamme jo viime viikolla – varmuuden vuoksi, vaikka he eivät ole ikävuosiltaan riskiryhmää. Me olemme tarjonneet apua kaupassa käymiseen ja huolehtineet, että he varmasti pysyvät kotona tai väljissä ulkoilumaastoissa. Heille tottuminen uuteen rooliin ei ole ollut helppoa, ja he ovat tuoneet salaa vispipuuroa ulko-ovemme taakse. Lapset ikävöivät heitä ja soittavat meluisia videopuheluitaan.

Omalle isoäidilleni en ole voinut soittaa. Muistisairaus on edennyt niin pitkälle, ettei hän kykene hahmottamaan ihmistä kännykän sisällä.

Täällä kotikonttorilla päivät alkavat varhain ja päättyvät myöhään. Ne ovat intensiivisiä ja sisältävät tavalliseen arkeen verrattuna moninkertaisesti rooleja ja tehtäviä. Työn ja perheen yhdistäminen on saanut ihan uuden merkityksen. Mitä luulimmekaan tietävämme multitaskaamisesta entisessä arjessamme?

Mitä intensiivisemmäksi arkipäivät ovat käyneet, sitä enemmän olen miettinyt muita kuin itseäni ja omaa perhettäni.

Miten tässä poikkeusarjessa pärjäävät ne perheet, joissa ongelmia oli jo ennen kuin elämä typistyi kotiseinien sisään? Mikä mahtaa olla se todellisuus, jossa opettajat nyt työskentelevät? Minä näen sen uskomattoman nopeuden ja luovuuden, jolla lasteni opettajat ovat ottaneet uuden opetusarjen haltuun. Osa opettajista todennäköisesti näkee todellisuuden, jota moni meistä etäopiskelua kotona valvovista vanhemmista ei näe. Siinä arjessa osalla lapsista ei ole kotona apuopettajaa, päiväohjelmaa eikä lämmintä lounasta. Miten varmistaa, etteivät nämä lapset putoa kelkasta?

Mikä on se sosiaalinen hinta, joka meitä yhteiskuntana odottaa poikkeusajan jälkeen?

Kotikonttorilla on tullut aika laittaa lohi ja perunat uuniin ja kattaa ruokapöydälle hetkeksi lautaset läppärin paikalle.

Ranskassa asuva appiukko soittaa videopuhelun neljän seinän sisältä. Enää emme pohdi, pääsemmekö kesällä kylään. Keskustelu on vaihtunut siihen, missä kulkevat sulkeutuvan Uudenmaan rajat.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.