Ajatus pönttöuunien lämmittämi­sestä ja automatkasta uuvutti. Parempi siis jäädä kaupunkiin, mökille ehtii myöhemminkin.

Näin ajattelin pari viikkoa sitten. Miten väärässä olinkaan.

Nyt kun päätös on tehty puolestani, uupumus on tiessään. Tilalla on jännitys siitä, mitä tapahtuu 19. huhtikuuta.

Koska kevät on parhaassa vauhdissa, haluaisin päästä tekemään kaikkea sitä, mitä helsinkiläisessä kerrostalossa ei voi, saa tai tarvitse tehdä. Lapioida, käyttää kirvestä ja oksasahaa. Siirtää perennapenkin paikkaa. Haravoida ja kantaa vettä pihasaunaan.

Mieli vaeltaa jo tutuissa huoneissa ja maisemissa. Sormet syyhyävät ja lihakset alkavat muistaa, mitä on luvassa. Peikonlehti pitäisi kastella. Sen jälkeen voisi laittaa tulet puuhellaan. Kunpa se ei savuttaisi.

Jopa puusavotan ajatteleminen saa aikaan lämpimän läikähdyksen. Polttopuiden pinoaminen on tallentunut syvälle liikemuistiin, kuten moni muukin mökkirutiini. Yksitoikkoisuudesta huolimatta puusavotta virkistää. Kun toistaa pari tuntia yhtä ja samaa liikerataa, stressitaso laskee ja ajatusten laukka vaimenee. Olen ja hengitän.

Kokkaaminen on parasta terapiaa. Etenkin nyt, kun teen etätöitä kotoa käsin, keittiöstä on tullut entistä tär­keämpi henkireikä. Kun työpäivä on ohi, alkaa vapaaehtoinen keittiövuoro.

Kasvisten pilkkominen on varma tapa tyhjentää mieli. Arkikokkailussa olen suurpiirteinen, mutta zen-vaihteella keskityn ja kuutioin kasvikset tasakokoisiksi, pieniksi kuutioiksi. Siinä on samaa viehätystä kuin palapelin kokoamisessa ja värityskirjassa.

Sattuneesta syystä jääkaapissa on odottamassa satsi ranskalaisesta ja italialaisesta keittiöstä tuttua makupohjaa, jota voi käyttää kastikkeissa, padoissa ja keitoissa. Ranskassa tämän keittiöjuhdan nimi on mirepoix ja Italiassa soffritto. Resepteissä ei ole eroa: 2 osaa hienoksi kuutioitua sipulia, 1 osa porkkanaa ja 1 osa varsiselleriä.

En ole kummoinen leipoja, mutta joskus tekee mieli tehdä pullaa vain siksi, että saan nuuhkia kardemummaa, upottaa kädet taikinaan, vaivata, pyörittää, rullata tai letittää.

Aina ei tarvitse edes kokata. Koska vietän paljon keittiössä, olen alkanut puunata paikkoja useammin. Kaakelit ovat nyt kiiltävämmät kuin aikoihin. Ken tietää, ehkä kolmen viikon kuluttua olen kehittänyt keittiöön uudet rutiinit.

Kirjoittaja on HS:n ruokatoimituksen esimies.