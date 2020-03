Kolumnissa (HS 22.3.) esitettiin, että pikamuoti ja himoshoppailu eivät ole Suomessa enemmistölle ongelma, koska täällä käytetään vaatetukseen suhteellisen vähän rahaa ja iso osa vaatteista ostetaan marketeista.

Vaikka marketit eivät uusi valikoimaansa yhtä usein kuin pikamuotiketjut, myös niissä myydään halpatyömaissa tehtyjä vaatteita, joiden laatu ei ole kestävää.

Suomalaiset ovat lyhyessä ajassa tottuneet vaatteiden kohtuuttoman halpaan hintaan. Korkea hinta ei takaa vaatteen eettisyyttä tai laadukkuutta, mutta vastuullista vaatetta ei ole mahdollista tuottaa muutaman euron kuluttajahinnalla.

Kuluttajilla tulee aina olemaan houkutus valita halpa vaate, löytyi se sitten pikamuotiketjun, marketin tai nettikaupan valikoimasta. Siksi vastuu vaateteollisuuden muutoksesta ei voi olla yksin kuluttajilla.

Päättäjien on luotava Suomessa sekä EU:ssa sitovaa yritysvastuulainsäädäntöä. Yritysten on puolestaan tunnettava velvollisuutensa ja panostettava läpinäkyvyyteen sekä kunnianhimoiseen vastuullisuuteen. Tämä on mahdollista niin suurilta kuin pieniltäkin yrityksiltä.

Kuluttajien on hyvä harjaannuttaa yritysvastuusilmäänsä sekä tukea kansalaisyhteiskuntaa, joka valvoo, että muutokset lainsäädännössä ja yritysten toiminnassa toteutuvat.

Larri Himma

viestinnän suunnittelija

Eettisen kaupan puolesta ry

