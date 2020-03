Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen syyttävät blogitekstissään valtioneuvoston leikkivän jumalaa tuoreilla valmiuslain käyttöönottoasetuksilla (HS 28.3.). Hyvinkin tärkeiden näkökohtien ohella teksti sisältää myös yhden jäävuorenkokoisen uhan valtiolaivallemme.

Syyksi jumalan leikkimiseen kirjoittajat esittävät nimittäin sen, että myös valtioneuvoston toimet vaarantavat ihmishenkiä; niiden seurauksena uusimaalaisten sekä terveydenhuoltoalalla työskentelevien mahdollisuus saada tartunta kasvaa. Käsillä onkin moraalifilosofinen ”trolley problem”. Voiko valtioneuvostomme valita suuremman ihmisjoukon suojaamisen pienemmän kustannuksella?

Scheininin ja Rautiaisen mielestä elämää suojaavia ihmisoikeussopimuksia ei ole hyväksyttävää sivuuttaa tavalla, josta kausaalisena seurauksena voi olla yhdenkin ihmisen kuolema. Lisäksi he katsovat täysin perustelluksi, ettei valtiolla ole tällaisten valintojen tekoon oikeutta lainkaan.

Näkemys on hellyttävän kaunis ja ylellisyyttä, johon meillä karanteenissa istuvilla lainoppineilla on varaa. Moraalifilosofian saralta se tuo mieleen Buridanin aasin, joka nääntyy nälkään kahden ruoka-astian välille. Ennen kaikkea se konkretisoi, miksi meitä lainoppineita asiantuntijoina kuulevien päätöksentekijöiden olisi yhä näinä vaikeinakin aikoina äärimmäisen tärkeä jaksaa miettiä, missä kulkee yhtäältä perustuslakiasiantuntemuksen ja toisaalta ihan tavallisen moraalisen mututuntemuksen raja.

Aivan kuten kirjoittajat itsekin huomauttavat, valtiomme ei ole mikään vaikeiden valintojen sattumalta yllättämä sivustakatsoja vaan yhteinen hanke, jolla on perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita. Tilanteessa, jossa joku varmaankin kuolee (ja on jo kuollut), sen puitteissa ei voi vain nostaa käsiä ilmaan ja toivoa, ettei nyt ainakaan aktiivisesti tehtäisi mitään väärin. Hyvät päättäjät, teitte mitä tahansa, älkää nyt ainakaan jättäkö mitään tekemättä yksinomaan siksi, että joku vielä tässä vaiheessa löytää kuolemanvaaraan liittyvän kausaalisuhteen. Ei vaikka olisi professori. Ja päätös se on muuten valtiolaivan kurssin pitäminen ennallaankin!

Juho Rankinen

Vaasa

