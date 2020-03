Sars-cov-2 eli koronavirus on osoittautunut yksioikoiseksi virukseksi. Se käyttäytyy aivan samalla tavalla Suomessa kuin muissakin maissa. Yli 80 prosentilla sairastuneista tauti on lievä, 15 prosenttia on sairaalahoitoa vaativia infektioita ja viisi prosenttia johtaa tehohoitoon. Vaikeissa tapauksissa kyse on viruksen aiheuttamasta keuhkokuumeesta, joka osalla etenee henkeä uhkaavaksi.

Potilaan tartunnasta oireiden alkamiseen kuluu keskimäärin viisi vuorokautta, sairaalaan joutumiseen oireiden alusta kuusi vuorokautta ja vuodeosastolta teho-osastolle noin kolme vuorokautta. Tartunnasta teho-osastolle vakavasti sairastuvilta kuluu noin kaksi viikkoa. Hoitojakso teho-osastolla kestää noin 10–14 vuorokautta, ja sen jälkeen potilaat palaavat kuntoutumaan sairaalan osastolle. Vaikeasti sairaat potilaat ovat sairaalassa noin kuukauden ajan.

Pitkistä hoitojaksoista seuraa se, että covid-19-tautiin sairastuneiden sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrän huippu sairaaloissa saavutetaan yli kuukautta myöhemmin kuin epidemian huippu. Huippuvaihe kestää pitkään ja laskee hitaasti.

Olemme sairaaloissa kasvavien potilasmäärien paineessa. Sairaalat ja terveyskeskukset muuttavat covid-19-potilaiden osastoiksi sellaisia vuodeosastoja, joita ei ole suunniteltu tartuntariskejä aiheuttavien potilaiden hoitoon – ei tilojen eikä henkilökunnan osaamisen kannalta. Muutos kuormittaa henkilökuntaa. Pitää muuttaa toimintatapoja ja opetella suojautumaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut ohjeet suojautumisesta, joita sovelletaan paikallisesti. Toistaiseksi vuodeosastoilla, joilla on yli kuukausi hoidettu covid-19-potilaita, ei ole nähty henkilökunnan tartuntoja potilaista. On osattu suojautua oikein.

Suojautumisen opettaminen on tärkeää uusilla covid-19-osastoilla. Osastojen hygieniavastaavat ja sairaaloiden hygieniahoitajat valmentavat tähän. Koulutusmateriaalia on tarjolla sähköisesti. Uhkana on suojainten riittävyys. Tarve tulee olemaan suuri niin hengityksen suojaimille, suojatakeille ja -esiliinoille kuin käsihuuhteillekin.

Paineet sairaaloissa kasvavat kaikissa aputoiminnoissa. Varsinaisen hoitohenkilökunnan lisäksi tarvitaan myös laitoshuollon eli siivouksen apua; koronavirus viihtyy pinnoilla ainakin tunteja. Heidätkin tulee opastaa. Tavaroiden toimitus, logistiikka, yrittää toimia täysillä ja etupainotteisesti. Tietokoneen reistaillessa ei ole aikaa kuunnella teknisen tuen jonotusääntä. Lisää linjoja tarvitaan sinnekin. Koronavirustilanteessa sairaala toimii huollon varassa.

Tilanne on sairaalan henkilökunnalle haasteellinen. Totutut toimintatavat pitää muuttaa, ja potilaatkin ovat erilaisia. Lisäksi kalvaa pelko omasta tai läheisten sairastumisesta. Pelko pitää voittaa ja luottaa omaan ammattitaitoon ja suojautumiseen. Olemme kaikki samassa tilanteessa. Emme saa uusia sairaaloita – suojaudumme niillä välineillä, joita meillä on. ”Tämä ei ole loppu. Tämä ei ole edes lopun alku. Se voi olla kuitenkin alun loppu”, sanoi Winston Churchill aikoinaan. Sairaaloiden ja terveyskeskusten hoitohenkilökunta tarvitsee kaikkien tukitoimintojen apua ja pitkään.

Veli-Jukka Anttila

osastonylilääkäri, infektiolääkäri

Hus Infektioidentorjuntayksikkö

