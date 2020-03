Tulevina viikkoina koronaviruksen aiheuttama työpaine on sairaalan henkilökunnalle merkittävä. Jokainen meistä terveysalan ammattilaisista tietää tämän ja tulee täyttämään velvollisuutensa. Ymmärrämme, että tässä poikkeustilanteessa olemme keskeinen tekijä ihmisten terveyden ylläpidossa, jopa hengen pelastamisessa.

Työnantaja ja yhteiskunta odottavat, että me sote-alan ammattilaiset annamme nyt kaiken mahdollisen panostuksen. Oma työni anestesiahoitajana vaihtuu pikakoulutuksen jälkeen tehohoitajan työhön. Lomat on peruttu, ja työajat sekä tuleva työpiste ovat vielä vain arvauksien varassa. Tilanne altistaa sekä meidät että läheisemme sairastumiselle. Silti, tämä on velvollisuutemme.

Toivoisin kuitenkin apua jaksamiseen. Jotta auttaja jaksaa auttaa, hänen pitää muistaa huolehtia myös itsestään. Tähän pyydän apua.

Haastan erityisesti työnantajani Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mutta myös muut toimijat ja yritykset yhteisiin talkoisiin tukemaan sairaalassa työskenteleviä. Apua tarvittaisiin työmatkaliikenteen järjestämiseen, etteivät työpäivät venyisi äärimmilleen työmatkojen takia eikä julkinen liikenne niin kontaminoituisi. Apua kaivattaisiin myös ruokapalveluihin tai virvokkeisiin, jotta työskentelymme olisi tehokkaampaa, sekä asumisratkaisuihin, jotta voisimme työskennellä lähellä sairaalaa emmekä kuljettaisi virusta koteihimme.

Toivoisin vaatimusten ja odotusten rinnalle yhtä lailla tukea jaksamiseen.

Sairaanhoitaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

