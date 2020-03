Koronavirus on tuonut elämään rajoituksia mutta myös mahdollisuuksia hyvää mieltä tuottaviin arjen elämyksiin. Hienoa, että rajoitusten keskellä on korostettu myös sitä, että karanteenissa olevien on hyvä käydä vointinsa mukaan lenkkeilemässä, kunhan välttää lähikontakteja.

Lenkkeillessäni iloa tuotti taapero, joka määrätietoisesti lähestyi kuralätäkköä.

Hyvällä ponnistuksella ja tarkalla tähtäyksellä hän pääsi kympin suoritukseen. Lits ja läts – kura roiskui niin, että varmasti koronametri toisiin ihmisiin toteutui. Pikkuihminen nenänpäätä myöten kuraisena jatkoi määrätietoisesti toimiaan, ja me ohikulkijat hymyillen seurasimme hänen etenemistään kuralätäköstä toiseen. Niin hymyili myös nuori mies, joka rauhallisesti ja vaunuja työntäen seurasi lasta, ilman kännykkää. Kokemus yhteisestä ilosta oli vahva.

Elämme vakavia aikoja, mutta silti kotona ja kodin ulkopuolella on myös iloa tuottavia asioita. Toivottavasti jaksamme nauttia kaiken murehdinnan keskellä myös niistä.

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

yhteiskuntatieteiden tohtori, eläkeläinen

Helsinki

