Kuva: Juhani Niiranen / HS

Keskittymis­kykymme tuhoutumisesta on jauhettu pitkään. Älylaitteet, sosiaalinen media, viriketulva ja keskeytykset, kaikki ne tekevät aivoista sinne tänne sinkoilevan superpallon.

Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin aivan omanlaisensa happotesti mielelle.

Olen aina pitänyt keskittymiskykyä yhtenä vahvuuksistani. Se kouliintui lapsena kotona, kun harjoittelin pianoläksyjä ja pikkuveli hakkasi koskettimia toisessa päässä, ja koulussa, kun en halunnut silmälaseja mutta en nähnyt taululle, ja oli opittava kuuntelemaan.

Normaalisti avokonttori ja työn keskeytykset kuormittavat aivoja. Toki voi kysyä, paljonko lapsiperheen kotihälinä lopulta poikkeaa tästä, mutta ainakin minun keskittymiskykyni on nyt – kahden viikon etätöiden ja poikkeustilan jälkeen – riekaleina.

Päivät on jaettu puolison kanssa parin tunnin työ- ja lastenvahtimisslotteihin, jotka kuitenkin menevät iloisesti päällekkäin, sillä muu maailma saati lapset eivät noudata luomaamme aikataulua. Pahimmillaan aikuisilla on palaveri yhtä aikaa. Pienempi lapsi kiipeää syliin, isompi kirkuu harmiaan siitä, ettei saa kutsua kavereita kylään. Kone helisee viestejä kolmella eri kanavalla, kuuntelen etäkokousta luureista ja näen, että puhelin soi. Ruuan pitäisi olla valmista.

Silloin kun olisi oikeasti rauha tehdä töitä, käsi klikkaa koronauutisia. Ajatus harhailee, on huoli läheisistä, tulevaisuudesta. Unohtelen asioita, ja tehtäviin tarttuminen tuntuu vaikealta.

Tiedän periaatteessa, mitä pitäisi tehdä: Sulje ylimääräiset kanavat, vie kännykkä toiseen huoneeseen. Sovi ajoista, jolloin sinua ei saa häiritä. Jaksota työpäivä, kokeile pomodoro-tekniikkaa. Mielen hälyä on kuitenkin vaikea sammuttaa.

En voi edes kuvitella, miten töistä tulee nyt mitään, jos samalla elämässä on vaikkapa yt-neuvottelut tai sairautta.

Koronaviruksen aika on äärimmäinen keskittymisharjoitus levottomalle mielelle. Minun vauhkoja ajatuksiani rauhoittaa edes hieman se, että yritän keskittyä tähän hetkeen ja siinä olevaan hyvään.

On sentään töitä. On ne lapset, joita saa yhä halata. On ystäviä, on videopuheluita, on työkavereiden Teams-palaverit hassut hatut päässä. On suklaata ja kahvia.

On mahdollisuus lukea, katsoa elokuvia, juosta, joogata, löytää niistä levollista oloa.

On sentään kevät, kaikilla, ja valo kasvaa.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimituksen esimies.