Tänä aikana, jossa olemme joutuneet ottamaan fyysistä etäisyyttä, myös kirkko on luonut uusia tapoja olla henkisesti ja hengellisesti lähellä. Viime aikojen digiloikka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kirkon perheneuvontaa tarjotaan kaikkialla Suomessa verkon kautta. Tarve parisuhteen tuelle on entistä suurempi.

Monet perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat laajennettua puhelinpäivystystä. Kirkko tarjoaa ammatillista parisuhdetukea maksutta riippumatta siitä, onko kirkon jäsen vai ei. Kirkon vahva viesti on, että ketään ei jätetä yksin ja toivoa on. Tosiasia on, että moni elää fyysisesti yksin. Meidän tulee etsiä uudenlaisia keinoja pitää yhteyttä ihmisiin.

On ollut ilahduttavaa seurata, kuinka eri toimijat ja yksittäiset ihmiset ovat alkaneet organisoida naapuriapua sekä tarjonneet apuaan luovilla tavoilla. Kirkon diakoniatyön tehtävänä on avun antaminen erityisesti niille, joilla hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Tässä tilanteessa diakoniatyön tarve ja kohtaamisen tavat lisääntyvät. Ihmisen uskomaton luovuus ja kyky sopeuttaa toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin koskettaa.

Myös poikkeusaikana meidän tulee huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeudesta hyvään elämään. Toivomme, että yritysten tukemisen ja elinkeinoelämän turvaamisen rinnalla lapset ja nuoret olisivat yhteiskunnan päättäjien erityinen silmäterä.

Avun tarve kärjistyy perheissä, joissa voimavarat olivat vähäisiä jo ennen virusuhkaa. Lastensuojelun resurssit tulisi turvata. Opintotuen ehtojen ja sosiaali- ja työttömyysturvan tulisi joustaa nuorten tarpeiden mukaisesti. Poikkeusajan pahin mahdollinen seuraus on se, jos lapsemme ja nuoremme kadottavat uskonsa tulevaisuuteen.

Suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa olleet kerta toisensa jälkeen maailman onnellisin kansa. Voisiko tämä selittyä sillä, että elämisen helppoutta ja yksilön onnen tunnetta tärkeämpää on se, että olemme arjessa merkityksellisiä toinen toisillemme?

Jarmo Kokkonen

johtaja

Sari-Annika Pettinen

johtava asiantuntija, Kirkkohallitus, kasvatus ja perheasiat

