Juha Pantzar

Professori Tuula Linna kirjoitti (HS Mielipide 29.3.), että poikkeustilanteessa työttömyys lisääntyy, yrityksiä ajautuu konkurssiin ja vakuuksien arvot heikentyvät. Siksi kansalaisten velkojen järjestelyyn tulee varautua nopeasti. Olen täysin samaa mieltä.

Koronavirusepidemian aikaansaama taloudellinen laskusuhdanne puhkaisee suomalaisten kotitalouksien velkaongelmakuplan, joka on saanut kehittyä rauhassa jo yli kymmenen vuoden ajan. Tutkimusten mukaan kotitalouksilla on velkaa nyt yli 50 prosenttia enemmän kuin edellisen taloudellisen laskusuhdanteen alkaessa vuonna 2008. Kaikkein eniten on kasvanut kulutukseen otettujen korkeakorkoisten luottojen osuus, joiden vakuutena ei ole edes asuntojen kaltaista reaaliomaisuutta.

Suomalaiset velkajärjestelykeinot on kehitetty pitkälti 1990-luvulla, jolloin luottojen käyttö osana elämää oli täysin toisenlaista. Velkajärjestelyjä myönnetään Suomessa nykyään kaikki muodot mukaan lukien vuositasolla 5 500–6 000 kappaletta. Maksuhäiriömerkintäisiä oli viime vuoden lopussa 386 000 henkilöä, ja tämän määrän uskotaan kasvavan nyt roimasti. Ongelmien ja ratkaisujen välinen yhtälö on mahdoton.

Suomalainen kansantalous lepää vahvasti kotimaisen kulutuskysynnän varassa. Ongelmavelkatilanteessa ihmisten kulutuskyky heikkenee selvästi. Mitä enemmän yhteiskunnassa on tällaisia ihmisiä, sitä huonommin kansantalous voi.

Jotta ongelmavelkaiset pääsisivät mahdollisimman nopeasti ongelmavelkatilanteen jälkeen pyörittämään yhteiskunnan rattaita kohtuullisella kuluttamisella, velkaongelmiin tulee olla tarjolla joustavia, nopeita ja kaikkien osapuolten edut huomioivia ratkaisuja.

Oikeusministeriössä on alkuvuonna 2020 käynnistetty hallitusohjelman mukaisesti uudistustyö, jossa selvitellään muun muassa muutoksia yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lainsäädäntöön. Tuossa työssä tulisi nyt kyetä huomioimaan myös nopeasti muuttuva tilanne.

1990-luvun laman aiheuttamien velkaongelmien korjaamiseen meni aikoinaan yli kymmenen vuotta. Kukaan meistä ei varmaankaan haluaisi odottaa näiden uusien ongelmien korjaantumista ja kulutukseen nojaavan kansantalouden tervehtymistä 2030-luvulle asti.

Juha A. Pantzar

toimitusjohtaja, Takuusäätiö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.